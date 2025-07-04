Берлин надеется, что Трамп пересмотрит свое мнение относительно санкций против РФ.

Между телефонными разговорами президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с кремлевским правителем Путиным и массированными обстрелами Украины есть связь.

К такому выводу пришел канцлер Германии Фридрих Мерц, передает n-tv, ссылаясь на заявление представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса. По его словам, в последние дни канцлер несколько раз говорил об определенной закономерности с Путиным - его телефонные звонки обычно сопровождаются еще более жесткими атаками:

"То, что произошло прошлой ночью, подтвердило или усилило это впечатление. Массированные атаки на Украину после телефонного звонка говорят сами за себя".

Он надеется, что эти обстрелы повлияют на позицию Трампа в отношении Российской Федерации, особенно в вопросах санкций. В частности, американский президент до сих пор не выполнил требования Евросоюза по усилению санкций против Москвы.

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Обстрел после разговора Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, вчера между американским и российским лидерами состоялся очередной телефонный разговор. В Кремле заявили, что Трамп призвал прекратить войну, однако Путин ответил, что не отступится от своих целей.

Сам президент Соединенных Штатов сказал, что они обсудили много тем, однако в вопросе прекращения войны в Украине не смогли достичь прогресса. В разговоре с журналистами Трамп отметил, что недоволен этим.

В тот же вечер Киев подвергся одной из самых массированных атак за время полномасштабной войны, в результате налета дронов и ракет в разных районах столицы возникли серьезные пожары.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине 539 дронов, одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксированы попадания в восьми локациях (девять ракет и 63 БПЛА), еще в 33 местах упали сбитые цели или их обломки.

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