Обе страны решили вступить в НАТО после того, как РФ напала на Украину.

Швеция вслед за Финляндией официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Об этом говориться в заявлении правящей социал-демократической партии страны.

Отмечается, что социал-демократы будут работать над тем, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена Североатлантическим альянсом, оставила за собой право отказаться от размещения на своей территории ядерного оружия и постоянных иностранных военных баз.

Reuters пишет, что еще несколько месяцев назад вступление в НАТО было отдаленной перспективой для шведов и финнов, но российская агрессия в Украине побудила обе страны переосмыслить свои потребности в безопасности.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО столкнулось с препятствием в виде нежелания Турции поддержать расширение альянса и открытых угроз России обеим странам военным вторжением, если они таки решаться на вступление.

А пока НАТО готовит новый документ так называемой "Стратегической концепции". Ожидается, что в нем Североатлантический союз официально обозначать поведение России как "непосредственную угрозу". В действующей концепции страна-агрессор называется "стратегическим партнером".

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