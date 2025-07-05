Там базируются вражеские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск".

Как детализировали в Генштабе ВСУ, удар был нанесен 5 июля. Сам объект находится в Воронежской области. Там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

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"Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметил Генштаб.

Удары по объектам в РФ

Недавно Генштаб сообщил о поражении завода ВПК. Его продукция используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники. В частности, были зафиксированы взрывы на территории технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области

А 11 июня, в Генштабе сообщили об успешном поражении трех объектов на территории Российской Федерации, в том числе порохового завода в Тамбове.

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