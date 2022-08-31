Он предусматривает передачу артиллерийских боеприпасов на сумму 500 миллионов шведских крон.

Королевство Швеция предоставляет Украине седьмой пакет военной помощи.

Об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в микроблоге Twitter.

"Правительство презентует седьмой военный пакет для Министерства обороны Украины с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон. Это не последний пакет. Управление по обеспечению Швеции и Вооруженные силы определят возможность предоставления шведских самоходных артиллерийских установок Archer, переносных зенитно-ракетных комплексов RBS70 и другой помощи. Швеция выступает на стороне Украины", - подчеркнула Линде.

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Как сообщал УНИАН, ранее Вооруженные силы Швеции отправили в Великобританию около 120 инструкторов с целью проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

Также министр обороны Швеции допустил возможность производить оружие для нужд Украины.

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