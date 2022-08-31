Королевство Швеция предоставляет Украине седьмой пакет военной помощи.
Об этом министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в микроблоге Twitter.
"Правительство презентует седьмой военный пакет для Министерства обороны Украины с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон. Это не последний пакет. Управление по обеспечению Швеции и Вооруженные силы определят возможность предоставления шведских самоходных артиллерийских установок Archer, переносных зенитно-ракетных комплексов RBS70 и другой помощи. Швеция выступает на стороне Украины", - подчеркнула Линде.
Как сообщал УНИАН, ранее Вооруженные силы Швеции отправили в Великобританию около 120 инструкторов с целью проведения базовой военной подготовки граждан Украины.
Также министр обороны Швеции допустил возможность производить оружие для нужд Украины.