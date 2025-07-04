Россия сможет запускать по Украине и 1000 "шахедов" за сутки, и даже больше. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. При этом он ссылается на анализ разведданных.
"Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме", - написал он.
По его словам, враг будет наращивать массовое применение "дешевого, но везде достижимого шахеда", а Украина под этим давлением все варианты совершенствования вражеских ударных дронов оперативно не предусмотрит.
"По антишахедным мероприятиям комментировать не буду. Все, что было уместным анонсировать, уже подсвечено официальными источниками. Мы в теме", - добавил "Мадяр".
Россия наращивает атаки "шахедами"
Как сообщал ранее УНИАН, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" предупреждал, что Украину смогут атаковать 700-800 "шахедов" за ночь. По его словам, чтобы увеличить производство ударных дронов в 5 раз, россиянам понадобилось чуть больше года, поэтому, предположил он, уже через год мы можем увидеть атаку в 700-800 БПЛА за одну ночь. "Флеш" добавил, что РФ запустила второе производство "шахедов" в Ижевске.
В то же время руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что для России применять ежедневно против Украины по 400-500 ударных беспилотников нереально. По его словам, у врага есть возможность делать это периодически, но не ежедневно. Глава разведки также подтвердил, что оккупанты совершенствуют свои дроны.
Ночью 4 июля россияне запустили по Украине 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. 268 из них были сбиты огневыми средствами, 208 - локально потеряны/подавлены средствами радиолокационной борьбы, сообщили Воздушные силы ВСУ.