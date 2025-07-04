Командующий Сил беспилотных систем в своем прогнозе ссылается на анализ разведданных.

Россия сможет запускать по Украине и 1000 "шахедов" за сутки, и даже больше. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. При этом он ссылается на анализ разведданных.

"Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме", - написал он.

По его словам, враг будет наращивать массовое применение "дешевого, но везде достижимого шахеда", а Украина под этим давлением все варианты совершенствования вражеских ударных дронов оперативно не предусмотрит.

Видео дня

"По антишахедным мероприятиям комментировать не буду. Все, что было уместным анонсировать, уже подсвечено официальными источниками. Мы в теме", - добавил "Мадяр".

Россия наращивает атаки "шахедами"

Как сообщал ранее УНИАН, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" предупреждал, что Украину смогут атаковать 700-800 "шахедов" за ночь. По его словам, чтобы увеличить производство ударных дронов в 5 раз, россиянам понадобилось чуть больше года, поэтому, предположил он, уже через год мы можем увидеть атаку в 700-800 БПЛА за одну ночь. "Флеш" добавил, что РФ запустила второе производство "шахедов" в Ижевске.

В то же время руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что для России применять ежедневно против Украины по 400-500 ударных беспилотников нереально. По его словам, у врага есть возможность делать это периодически, но не ежедневно. Глава разведки также подтвердил, что оккупанты совершенствуют свои дроны.

Ночью 4 июля россияне запустили по Украине 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. 268 из них были сбиты огневыми средствами, 208 - локально потеряны/подавлены средствами радиолокационной борьбы, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: