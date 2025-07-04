Вероятно, в столице или неподалеку от нее находится тайный ретранслятор сигнала россиян.

Во время ночной атаки РФ над Киевом было сбито несколько беспилотников с камерой и радиомодемом, что указывает на попытки россиян отслеживать ход атаки в реальном времени. Об этом сообщил в своем Телеграм эксперт по технологиям связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, речь идет о беспилотниках "Гербера", которые имели на подвесе камеры, и были оснащены специальной антенной для защиты от РЭБ и радио-модемом.

"Такая конфигурация Герберы для нас не новость, они давно исследуют прифронтовые зоны. А вот Гербера в Киеве означает наличие где-то рядом радио ретранслятора", - пишет "Флеш".

Видео дня

К такому выводу он пришел из-за того, что прямая передача видео с дрона аж в Россию нереальна. Сомнительным он считает и передачу сигнала в Беларусь - все равно далековато. Теоретически россияне могли бы создать летающую цепочку из ретрансляторов на базе тех же "Гербер", но этот вариант эксперт считает ненадежным и сложным.

"Я прошу профильные структуры взять этот вопрос на контроль", - добавил Сергей "Флеш".

Ночная атака на Киев

Как писал УНИАН, во время ночной атаки россияне задействовали 550 средств воздушного нападения, из которых 540 - это дроны различных типов. Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, лишь 330 дронов были боевыми "Шахедами", а остальные - имитаторы и вспомогательные дроны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига акцентировал, что эта рекордная атака началась через несколько часов после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону фильмы о "традиционных ценностях".

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