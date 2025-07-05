Геологи обнаружили химический след ранее скрытых месторождений золота. Открытие уже назвали потенциальным изменением правил игры в разведке полезных ископаемых во всем мире, говорится в статье Mining Weekly.
Эксперты Геологической службы Западной Австралии (GSWA) достигли прорыва и дали исследователям новый инструмент для выявления перспективных участков золотодобычи. Речь идет о способе обнаружить химические следы золота в породе.
Проанализировав тысячи геологических образцов, GSWA выявила химический состав, наиболее тесно связанный с образованием богатых золотом минеральных систем. Особенно тех, которые образовались глубоко под поверхностью Земли в результате древних процессов.
Министр горнодобывающей промышленности и нефти Австралии Дэвид Майкл назвал это шагом вперед для разведки полезных ископаемых в глобальном масштабе. По его словам, компании теперь могут использовать этот химический след и сосредоточиться на высокоперспективных участках.
Используя этот новый признак, GSWA уже выявила перспективные объекты в пределах кратона Йилгарн. Это одна из старейших и самых богатых полезными ископаемыми геологических провинций на Земле.
Больше новостей о золотодобыче
Напомним, что возле Андских гор в Аргентине открыли новое месторождение, которое считают крупнейшим за последние 30 лет источником меди, золота и серебра. Не исключено, что в Андах в будущем будут найдены дополнительные месторождения ценных металлов.
Огромные запасы золота нашли также в Китае. По предварительной оценке, запасы драгоценного металла достигают 78 миллиардов долларов. Во время геологоразведки экспертов удивили найденные образцы породы – золото в них было буквально видно невооруженным глазом.
В последние годы активно развиваются как традиционные технологии золотодобычи, так и совершенно новаторские методы. Например, австралийцы нашли новый вид грибка, который использует золото для строительства грибниц. Этот организм может не только быть индикатором золотоносных пород, но и может использоваться для добычи золота в космосе.