В породах на западной части континента нашли химические следы золота. Правительство уже надеется на открытие новых перспективных месторождений.

Геологи обнаружили химический след ранее скрытых месторождений золота. Открытие уже назвали потенциальным изменением правил игры в разведке полезных ископаемых во всем мире, говорится в статье Mining Weekly.

Эксперты Геологической службы Западной Австралии (GSWA) достигли прорыва и дали исследователям новый инструмент для выявления перспективных участков золотодобычи. Речь идет о способе обнаружить химические следы золота в породе.

Проанализировав тысячи геологических образцов, GSWA выявила химический состав, наиболее тесно связанный с образованием богатых золотом минеральных систем. Особенно тех, которые образовались глубоко под поверхностью Земли в результате древних процессов.

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Министр горнодобывающей промышленности и нефти Австралии Дэвид Майкл назвал это шагом вперед для разведки полезных ископаемых в глобальном масштабе. По его словам, компании теперь могут использовать этот химический след и сосредоточиться на высокоперспективных участках.

Используя этот новый признак, GSWA уже выявила перспективные объекты в пределах кратона Йилгарн. Это одна из старейших и самых богатых полезными ископаемыми геологических провинций на Земле.

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Напомним, что возле Андских гор в Аргентине открыли новое месторождение, которое считают крупнейшим за последние 30 лет источником меди, золота и серебра. Не исключено, что в Андах в будущем будут найдены дополнительные месторождения ценных металлов.

Огромные запасы золота нашли также в Китае. По предварительной оценке, запасы драгоценного металла достигают 78 миллиардов долларов. Во время геологоразведки экспертов удивили найденные образцы породы – золото в них было буквально видно невооруженным глазом.

В последние годы активно развиваются как традиционные технологии золотодобычи, так и совершенно новаторские методы. Например, австралийцы нашли новый вид грибка, который использует золото для строительства грибниц. Этот организм может не только быть индикатором золотоносных пород, но и может использоваться для добычи золота в космосе.

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