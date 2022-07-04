По словам Магдалены Андерссон, Россия должна остановить свои военные действия и отправить военных домой.

Премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон назвала самый легкий способ прекратить войну в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве она заявила, что осуждает жестокую и бессмысленную агрессию России, в том числе убийства гражданских, а также разрушения.

Андерссон подчеркнула, что целенаправленные удары России по сельскохозяйственному сектору Украины наносят ущерб как Украине, так и глобальной безопасности продовольствия.

"Ответственность за этот развивающийся кризис лежит исключительно на России. Агрессия России против Украины должна прекратиться. Россия не должна получить возможность добиться достижений от ее нарушения международного права и других фундаментальных принципов. Мы убеждены, что лучший способ прекратить эту войну - это увеличить поддержку Украине и увеличить давление на Россию через дополнительные санкции. И важно, чтобы наши усилия продолжались столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнула Андерссон.

"Но мы все знаем, что есть один легкий способ прекратить эту войну: Россия может прекратить ее и отправиться домой", - подчеркнула шведский премьер.

Ранее сегодня глава разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что в Украине, начиная уже со следующего месяца, произойдут определенные события, которые ознаменуют переломный момент в войне против России. Что же касается активных боевых действий, то большинство из них завершатся до конца этого года, прогнозирует он.

На вопрос журналистов, когда может закончиться война и что для этого необходимо, начальник ГУР ответил: "Следующий год, я так считаю".