Как вырастить арбуз вертикально на небольшом участке: простые правила

Арбуз можно вырастить даже дома, если посадить его в контейнер и постоянно подвязывать.

Все привыкли, что для выращивания арбузов нужна бахча – просторное поле и много солнца. Но арбузы можно, и довольно успешно, выращивать вертикально на небольшом клочке земли. Советы и профессиональные приемы британский садовник Дрю Свейнстон описал в статье для Homes and Gardens.

Арбузы могут расти в контейнерах вертикально вверх и плестись по кронштейнам, а не стелиться по земле. Такой метод, конечно, требует внимания и планирования, но зато он дает возможность вырастить вкусный сочный арбуз в коттедже на 6 сотках и даже в городских условиях. При этом растение будет больше обдуваться ветром, что снижает риск грибковых заболеваний, и получать больше солнца. А это значит, что он быстрее созреет.

Чтобы вертикальное выращивание арбуза было успешным нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, выбирайте небольшие сорта. Во-вторых, сажайте их на полном солнце. И в-третьих, почва в контейнере или на высокой грядке должна быть легкой, плодородной и хорошо дренироваться.

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Для небольших плодов нужно сделать облегченные опоры. Садовник советует установить возле контейнера или вертикальной грядки решетку или А-образную шпалеру до 1,5 метров в высоту, на которой можно закрепить плеть. Сделать конструкцию можно из дерева или металла. Нужно регулярно подвязывать растение, используя шпагат или плоские кусочки ткани. Обычно каждое растение дает две лозы, которые подвязывают на расстоянии полуметра друг от друга. При необходимости лишние побеги можно обрезать.

Когда арбуз зацветет, а плоды завяжутся и начнут увеличиваться в размерах, их обязательно нужно поддерживать, иначе они упадут. Проще всего положить плод в растягивающуюся сетку, которую затем нужно прочно закрепить на шпалере. Также можно сделать корзинку для арбуза из старой футболки или колготок.

Дальше остается только поливать, подкармливать и ждать, пока арбуз созреет. Не лишним будет посадить по краю грядки растения-помощники. Это различные луки, бархатцы, ароматические травы – все они будут отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых-опылителей.

Когда лучше сажать арбуз

Арбузам нужна стабильная теплая погода - это залог хорошего урожая. Температура не должна опускаться ниже 12 градусов, а вот верхних пределов практически нет - жару арбузы переносят отлично. Таким образом, сажать арбузы лучше всего в июне, когда наверняка минет угроза похолодания.

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