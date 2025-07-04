Депутат Европарламента призвал Евросоюз отложить национальные интересы и принять законопроект об отказе от российских энергоресурсов.

Евросоюз должен рассмотреть возможность прекращения импорта российского газа в 2026 году, то есть на год раньше, чем планировалось, заявил в интервью изданию Politico депутат Европарламента Вилле Нийнистьо, который возглавляет работу над законопроектом об отказе от российского газа.

"Мы были бы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть "крайний срок - 2026 год... С юридической точки зрения, мы проверим... являются ли эти графики достаточно жесткими, можно ли их ускорить", - отметил депутат.

Издание напоминает, что Европейская комиссия предложила прекратить импорт российского газа с 2027 года. В случае поддержки этого предложения энергетические компании ЕС должны разорвать газовые контракты с РФ до конца 2027 года.

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Еврокомиссия также просит столицы ЕС представить планы, подробно описывающие, как они будут отказываться от московских энергоносителей.

Но евродепутат считает, что этих мер недостаточно. По его мнению, нужно законодательно закрепить отказ ЕС от российской нефти до конца 2027 года (тогда как ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявлял лишь о намерении блока прекратить импорт российской нефти к этому сроку).

На фоне постоянных опасений, что законопроект может вызвать лавину судебных исков со стороны российских энергетических компаний, Нийнистьо также сказал, что изучит его правовую основу, "чтобы убедиться, что он не будет иметь чрезмерных правовых последствий для европейских компаний".

Он призвал депутатов Европарламента отложить национальные интересы и принять законопроект:

"Мы должны иметь в виду более широкие европейские интересы".

Отказ ЕС от российского газа

Как сообщал УНИАН, 18 июня Еврокомиссия представила план отказа от российского газа. Он предусматривает запрет импорта российского "голубого топлива" в страны-члены блока уже с 1 января 2026 года, а окончательный отказ от российского газа - до конца 2027-го.

Запрет импорта российского газа в ЕС обсуждается уже длительное время. Традиционно против такого шага выступают Венгрия и Словакия, однако европейские чиновники уже имеют рецепт обхода потенциального вето.

Вместе с тем, в середине июня государственный секретарь Австрии по вопросам энергетики Элизабет Зехетнер призвала коллег по блоку подумать о возобновлении импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения, которое положит конец российско-украинской войне. Однако вскоре австрийские чиновники публично отказались даже от этой идеи.

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