Рассказываем, что необходимо сделать в июле огороднику.

В июле наступает очередной важный период в саду и огороде. Важно во второй месяц лета сделать все необходимое, чтоб не пропал урожай.

Сегодня рассмотрим, какие работы нужно сделать на даче в июле.

Что нужно сделать в саду

Во второй месяц лета идет активное плодоношение кустов и деревьев. В связи с этим нужно обеспечить им полив, подкормку и своевременную обработку.

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Очень важно понимать, чем обработать сад в июле. Стоит применять натуральные средства для профилактики. Если деревья и кусты не заболеют, их не нужно будет лечить.

Поскольку плоды скоро нужно будет собирать, лечение должно быть деликатным. Выбирайте биопрепараты, узнавайте в садоводческом магазине, какие средства можно использовать в этот период.

Также стоит озаботиться защитой от птиц. Для этого подойдут отпугиватели и сетки. Так вы сможете сберечь плоды и ягоды.

Не забываем поливать кусты и деревья под корень. На каждое дерево нужно примерно по 50 литров воды. Подкармливаем на этом этапе раз в месяц. Растения будут нуждаться в азоте и калии.

Что нужно делать в огороде в июле

Теперь разберемся, чем подкормить огород в июле и что еще необходимо сделать. В июле у некоторых культур наступает этап активного роста. Без нужного ухода жара и болезни могут погубить урожай.

Лук в это время нуждается в прополке и рыхлении, а вот полив стоит прекратить за две-три недели до сбора урожая.

Помидоры нужно пасынковать - убрать лишние побеги, формируя кусты. При необходимости можно опрыскивать, но не позднее, чем за несколько дней до сбора плодов.

Также стоит осмотреть картошку. Если она болеет, то ее надо опрыскать, а в случае засухи - нужен полив. Все это повлияет на урожайность, размер клубней.

Огурцы поливаем и не даем им пересыхать. Важно часто собирать плоды - это стимулирует новые завязи.

Озимый чеснок в этом месяце уже можно собирать. Его выкапываем и подвешиваем в хорошо проветриваемом месте.

Ранние сорта капусты в июле можно собирать, а вот средние или поздние надо подкормить и, при необходимости, обработать от вредителей. Цветную капусту нужно прикрыть от солнца.

Если выращиваете свеклу и морковку, то самое время проредить посадки. Моркови нужно 4 см между корнеплодами, а для свеклы - 13 см.

Кроме того, во второй половине июля можно посеять быстрорастущие культуры: шпинат, укроп, салат, редис. До конца сезона они успеют дать урожай.

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