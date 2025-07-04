В Киеве надеются на скорейшее решение вопроса, несмотря на предварительные задержки из-за так называемой "нехватки ресурсов".

Президент США Дональд Трамп может возобновить поставки ракет Patriot Украине после "очень хорошего" разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters.

По данным источников издания, Трамп настроен положительно и выразил готовность пересмотреть приостановленные отгрузки, в том числе десятки ракет ПВО, которые критически нужны Украине для защиты от российских ударов.

Отмечается, что в Киеве надеются на скорейшее решение вопроса, несмотря на предварительные задержки из-за так называемой "нехватки ресурсов".

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Издание пишет, что Украина просит Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, которые она считает ключевыми для защиты своих городов от усиливающихся российских авиаударов. В статье сказано:

"Решение Вашингтона приостановить некоторые поставки оружия в Украину вызвало предупреждения Киева о том, что этот шаг ослабит его способность защищаться от российских авиаударов и наступлений на поле боя".

Один из источников сообщил Reuters, что они с оптимизмом смотрят на то, что поставки ракет Patriot могут возобновиться после того, что они назвали "очень хорошей" беседой между президентами.

Разговор Трампа и Зеленского

Американское издание Axios сообщило, что беседа длилась около 40 минут, и что Трамп сказал Зеленскому, что он проверит, какое американское оружие должно быть отправлено в Украину, если таковое имеется, было приостановлено.

Зеленский позже сказал, что он и Трамп договорились "организовать встречу между нашими командами для укрепления противовоздушной обороны".

Разговор состоялся на следующий день после того, как Трамп сказал, что у него был разочаровывающий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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