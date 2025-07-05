Температура будет повышаться до +33...+37 градусов.

Сегодня, 5 июля, украинцы имеют возможность передохнуть от жары, но вскоре температура снова повысится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня столбики термометров в большинстве областей покажут +24...+28, только в южной части и на юго-востоке Украины будет +30...+34.

По ее прогнозу, с началом новой недели жара в Украине усилится.

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"7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара", - сообщила она.

На западе, севере и многих центральных областях уже с 9 числа температура снизится. В то же время на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине еще будет печь до +33...+37 градусов.

Погода сегодня - прогноз на 5 июля

5 июля в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях объявлен І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, здесь пройдут грозы, а также местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Температура днем ожидается в пределах +23°...+28°, а в южной части разогреет до +28°...+33°.

В Киеве сегодня также будет сухо, а столбики термометров покажут днем +24°...+26°.

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