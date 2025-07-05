В США умер звезда сериала 'Зачарованные'

Этот сериал был весьма популярен в Украине.

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по своим главным ролям в сериалах "Зачарованные" (Charmed), "Части тела", "ФБР: Самые разыскиваемые", также фильмах 2000-х годов "Фантастическая четверка", скончался 2 июля в Клируотере, штат Флорида, после борьбы с раком. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что ему было 56 лет.

"С открытым сердцем я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после доблестных усилий по борьбе с раком. Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней. Мы просим поддержки в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И мы желаем всем тем, кому Джулиан принес радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания", - сказала его жена Келли Макмэхон.

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Карьера Макмэхона

Стоит отметить, что Макмэхон родился в Сиднее 27 июля 1968 года. Начав карьеру в качестве модели, он перешел в актерство, сыграв главную роль в недолговечном австралийском дневном сериале 1989 года "Сила, страсть". Актер дебютировал в полнометражном фильме в главной роли в австралийско-американском фильме 1992 года "Мокрое и дикое лето"! Затем Макмэхон переехал в Голливуд и начал свою американскую карьеру так же, как и австралийскую - с роли в дневном сериале.

После работы в сериале NBC "Другой мир" в 1993 году Макмэхон перешел в прайм-тайм в качестве постоянного участника сериала в криминальной драме "Профайлер", которая шла четыре сезона. Затем он присоединился к популярной сверхъестественной драме WB "Зачарованные" на три сезона в главной роли демона Коула Тернера. Этот сериал был весьма популярен в Украине.

После его утвердили на роль звезды сериала "ФБР: Самые разыскиваемые" на канале CBS. Он играл руководителя группы Джесса Лакруа из подразделения "Самые разыскиваемые" ФБР в течение трех сезонов до своего неожиданного ухода в марте 2022 года.

В полнометражных фильмах он наиболее известен по своей главной роли доктора Дума в двух фильмах Тима Стори "Фантастическая четверка": "Фантастическая четверка" 2005 года и сиквеле "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера" 2007 года. Среди фильмов Макмэхона также можно отметить "Предчувствие", "РЭД", "Паранойя", "Ты не ты", "Сафари на качелях" и совсем недавно - "Серфер" 2024 года и "The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat".

Важно, что его последняя роль была в детективном сериале Netflix "Резиденция": Макмэхон обратился к своим корням для этой роли, сыграв премьер-министра Австралии.

Смерть актеров из сериала "Зачарованные"

Летом прошлого актриса Шеннен Доэрти, которая известна по культовым сериалам "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" ушла из жизни: ей было 53 года.

Звезда с 2015 года боролась с онкологическим заболеванием - раком молочной железы. Она проходила длительное лечение и ей даже пришлось удалить молочную железу. Через 2 года актриса заявила, что находится в стадии ремиссии. Однако позже рак снова вернулся и забрал ее жизнь навсегда.

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