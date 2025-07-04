Православный праздник сегодня в народе прозвали Афанасьев день - наступает благоприятное время для планирования свадеб.

5 июля в новом церковном календаре Украины чтят преподобного Афанасия Афонского, а также икону Божией Матери под названием "Домостроительница". В народе этот день считают особым для молитв о достатке и семейном благополучии. Какие традиции и запреты связаны с этой датой и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый и старый календарь

5 июля (18 июля по старому стилю) православные вспоминают о жизни преподобного Афанасия Афонского и чтят икону Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").

Афанасий Афонский жил в X-XI веках в Трапезунде. Он рано остался сиротой и его воспитывала монахиня. Афанасий выучился в Константинополе и стал преподавать, а позже принял монашество и поселился на горе Афон. Спустя какое-то время там преподобный объединил скиты и основал знаменитую Великую Лавру.

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Под руководством Афанасия монастырь расцвел: там был строгий порядок - к примеру, не разрешалось опаздывать на службы, выходить во время службы из храма без причины и разговаривать во время богослужений. Все монахи в общине трудились на благо обители.

Известно также, что Афанасий обладал даром чудотворения: он мог крестным знамением исцелять больных и изгонять нечистую силу. Погиб святой внезапно: как-то он вместе с монахами поднялся, чтобы посмотреть строительство нового храма, но недостроенные своды обрушились.

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Сегодня, 5 июля, также вспоминают историю иконы "Экономисса" ("Домостроительница").

Согласно преданию, после того, как на Афоне был основан монастырь, там начался голод. Монахи решили уйти из обители, а последним монастырь покидал Афанасий. Но не успев отойти, он встретил женщину в голубом покрывале. Та просила, почему они покидают обитель и Афанасий рассказал о бедствии. Услышав это, женщина ответила, отныне станет экономиссой монастыря и не оставит их без помощи. Когда Афанасий спросил, кто она, женщина ответила: "Я - Мать Господа твоего". По ее просьбе монах ударил посохом о камень и оттуда забил источник. А в кладовых обители появились продукты.

Именно с тех пор повелось так, что в Великой Лавре нет эконома, а лишь помощник Экономиссы. Источник существует и сегодня, а в память об этом чуде написана икона Божией Матери "Экономисса", она же - "Домостроительница".

Какой православный праздник сегодня еще - кого почитают:

мучениц Агнию (Анну) Римскую и Кириллу;

преподобного Лампада Иринопольского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в этот день чтят священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

С какими молитвами обращаются к святым, что можно и что сегодня нельзя делать

К святому Афанасию обращаются с молитвами о мире и ладе в семье - просят помощи уладить ссоры и разногласия, примирить близких, избавиться от недугов.

Икона Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса") прославилась многими чудесами: перед образом молятся в трудные времена, когда нет заработка или не идут дела. У святыни просят помощи в поиске хорошей работы, удаче в торговле и бизнесе, помощи рассчитаться с долгами.

В народе день прозвали Афанасьев или Лунный. По приметам, в это время Луна дарит необычайную добрую энергию. В старину было принято печь угощения в виде месяца и раздавать их соседям и знакомым - чтобы в доме были достаток и лад.

Считается, что все, о чем договариваешься на Афанасия, обязательно будет иметь успех. Поэтому в этот день сватали молодых, обсуждали свадьбы и строили большие планы. Этот день также благоприятен, чтобы устраиваться на новую работу, планировать деловые встречи и переговоры, заключать сделки и даже давать в долг - деньги вернутся с прибылью.

Хорошим знаком сегодня считается не зашторивать окна - чтобы Луна наполнила дом светом и силой, а засыпать нужно позже обычного, чтобы наполниться лунной энергией.

Что не советуют делать: лениться, жаловаться на судьбу - к пустым карманам и бедности. Не стоит что-то чинить или постараться по возможности не работать с острыми предметами, чтобы нечаянно не навлечь беду. Все важные дела нужно постараться завершить до обеда.

Церковь напоминает: сегодня, как и в любой другой день, неприемлемы ссоры, зависть, клевета, злость, лень и уныние. Нельзя отказывать в помощи.

О чем говорят погода и приметы 5 июля

Многие приметы Афанасьева дня связаны с Луной:

Луна особенно яркая - осень будет теплой и сухой;

радуга утром - к дождю, днем - к сильному ветру, а вечером - установится хорошая погода;

кленовые листья "плачут" - через пару дней начнутся затяжные дожди;

вороны летают высоко над землей - к хорошей погоде без дождей и ветра;

птицы тянутся к воде - рыбалка будет плохой.

Если день выпадает на растущую Луну, то у нее просят достатка и любви, на убывающую - снимают порчу, на полнолуние - загадывают желания.

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