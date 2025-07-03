Три рецепта вкусных и пикантных кабачков, которые стоит закрыть на зиму.

В последние годы стали очень популярными кабачки с кетчупом на зиму. Они хрустящие, с необычным и пикантным вкусом. Стоит попробовать приготовить их этим летом. Мы подобрали три разных рецепта на выбор.

Кабачки с кетчупом чили без стерилизации

Тем, кого отпугивает стерилизация, пригодится рецепт и без этого пункта. Он рассчитан на пять банок. Для приготовления берем:

три килограмма кабачков;

упаковку кетчупа;

стакан уксуса;

стакан сахара;

две столовые ложки соли;

шесть стаканов воды;

10 зубчиков чеснока;

лавровый лист;

перец горошком;

острый перец;

зонтики укропа.

На дно банок укладываем привычную вам зелень (хрен, укроп, листья), пряности и по два зубчика чеснока.

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Кабачки нарезаем и утрамбовываем. Заливаем кипятком и прикрываем крышками. Нужно засечь 15 минут. Затем сливаем и повторяем еще два раза.

Переходим к маринаду. Для него в кастрюлю наливаем указанное количество воды, сахар, соль и кетчуп. Варим пять минут, а затем добавляем уксус.

Когда жидкость закипит, заливаем ее в банки и закатываем. Храним кабачки с кетчупом как обычно.

Кабачки с кетчупом чили на зиму

Эти кабачки с кетчупом чили рассчитаны на одну литровую банку. Для консервации нужно взять:

кабачки (сколько пойдет);

300 миллилитров воды;

50 миллилитров уксуса;

1,5 чайной ложки соли;

три столовые ложки сахара;

1,5 столовые ложки кетчупа чили;

специи по вкусу.

Кабачки нарезаем на кусочки, толщиной около сантиметра. В банку вкладываем специи. Дважды заливаем их кипятком. На третий раз в воду добавляем сахар, соль, кетчуп и уксус.

Заливаем их маринадом, стерилизуем десять минут и закручиваем. Вкусными будут не только кабачки, но и рассол.

Пикантные огурцы и кабачки - рецепт с кетчупом чили

Существует и более интересный рецепт консервации, когда готовятся не просто кабачки на зиму с кетчупом, а добавляются еще и огурцы. Для приготовления берем:

1,5 килограмма огурцов;

1,5 килограмма кабачков;

пачку кетчупа;

7,5 стакана воды;

две столовые ложки соли;

1 стакан сахара;

1 стакан уксуса;

листья хрена;

чеснок;

зонтики укропа;

лавровый лист;

петрушку;

перец горошком.

По банкам раскладываем зелень, нарезанные зубчики чеснока и пряности. Сверху плотно укладываем кусочки кабачков и огурцов.

Для маринада смешиваем воду с солью, сахаром и кетчупом. После закипания готовим 10 минут, добавляем уксус и разливаем по банкам.

Стерилизуем их 20 минут, закатываем и оставляем укрытыми до остывания.

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