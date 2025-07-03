В последние годы стали очень популярными кабачки с кетчупом на зиму. Они хрустящие, с необычным и пикантным вкусом. Стоит попробовать приготовить их этим летом. Мы подобрали три разных рецепта на выбор.
- Кабачки с кетчупом чили без стерилизации
- Кабачки с кетчупом чили на зиму
- Пикантные огурцы и кабачки - рецепт с кетчупом чили
Кабачки с кетчупом чили без стерилизации
Тем, кого отпугивает стерилизация, пригодится рецепт и без этого пункта. Он рассчитан на пять банок. Для приготовления берем:
- три килограмма кабачков;
- упаковку кетчупа;
- стакан уксуса;
- стакан сахара;
- две столовые ложки соли;
- шесть стаканов воды;
- 10 зубчиков чеснока;
- лавровый лист;
- перец горошком;
- острый перец;
- зонтики укропа.
На дно банок укладываем привычную вам зелень (хрен, укроп, листья), пряности и по два зубчика чеснока.
Кабачки нарезаем и утрамбовываем. Заливаем кипятком и прикрываем крышками. Нужно засечь 15 минут. Затем сливаем и повторяем еще два раза.
Переходим к маринаду. Для него в кастрюлю наливаем указанное количество воды, сахар, соль и кетчуп. Варим пять минут, а затем добавляем уксус.
Когда жидкость закипит, заливаем ее в банки и закатываем. Храним кабачки с кетчупом как обычно.
Кабачки с кетчупом чили на зиму
Эти кабачки с кетчупом чили рассчитаны на одну литровую банку. Для консервации нужно взять:
- кабачки (сколько пойдет);
- 300 миллилитров воды;
- 50 миллилитров уксуса;
- 1,5 чайной ложки соли;
- три столовые ложки сахара;
- 1,5 столовые ложки кетчупа чили;
- специи по вкусу.
Кабачки нарезаем на кусочки, толщиной около сантиметра. В банку вкладываем специи. Дважды заливаем их кипятком. На третий раз в воду добавляем сахар, соль, кетчуп и уксус.
Заливаем их маринадом, стерилизуем десять минут и закручиваем. Вкусными будут не только кабачки, но и рассол.
Пикантные огурцы и кабачки - рецепт с кетчупом чили
Существует и более интересный рецепт консервации, когда готовятся не просто кабачки на зиму с кетчупом, а добавляются еще и огурцы. Для приготовления берем:
- 1,5 килограмма огурцов;
- 1,5 килограмма кабачков;
- пачку кетчупа;
- 7,5 стакана воды;
- две столовые ложки соли;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан уксуса;
- листья хрена;
- чеснок;
- зонтики укропа;
- лавровый лист;
- петрушку;
- перец горошком.
По банкам раскладываем зелень, нарезанные зубчики чеснока и пряности. Сверху плотно укладываем кусочки кабачков и огурцов.
Для маринада смешиваем воду с солью, сахаром и кетчупом. После закипания готовим 10 минут, добавляем уксус и разливаем по банкам.
Стерилизуем их 20 минут, закатываем и оставляем укрытыми до остывания.