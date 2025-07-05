Что может быть лучше жарких летних дней на пляже. Но выбирая для отдыха черноморские пляжи важно помнить об опасности, которую они таят.

Черноморские курорты очень популярны. Целые поколения проводили свое лето на побережье, а кто-то и вовсе всю жизнь. Вот только мало кто знает, что оно совсем не безобидное. Разберемся, что опасно для человека в Черном море, и это очень важно помнить, если собираетесь на пляж.

Какие хищники водятся в Черном море

Здесь обитают несколько видов хищников. В частности, речь пойдет о таких дельфинах, как афалина, белобочка и морская свинья, и тюлене-монахе, которые являются хищными млекопитающими.

Если дельфины, которые находятся на верхней ступени пищевой цепи, знакомы почти каждому, кто отдыхал на черноморском побережье, то тюлень-монах - очень редкий вид, поэтому его видели единицы. Кроме того, в Черном море встречаются и такие хищные рыбы, как ставрида и луфарь.

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Возникает логичный вопрос: "Есть ли акулы в Черном море?". Эти хищники также входят в список местных обитателей. Всего насчитывается две акулы в Черном море – катран и кошачья. Обе небольших размеров и держаться подальше от шумного побережья и людей.

Стоит отметить, что все вышеперечиленные хищники не представляют для человека никакой угрозы. Зачастую, они сами становятся жертвами людей.

Какие опасные рыбы водятся в Черном море

В Черном море есть несколько видов морских рыб, которые могут угрожать отдыхающим. Самыми опасными считаются:

Морской дракон - Черное море является родным домом для этой небольшой рыбы, которая зарывается в песок на дне, из-за чего ее не видно. При этом природа ее наградила ядовитыми шипами на спинном плавнике и жаберных крышках. Укол таким орудием вызывает сильную боль, отек и воспаление. Морской ерш (скорпена) - эта рыба также имеет ядовитые шипы на плавниках и жаберных крышках. Ранение может быть болезненным, а травмированное место отечет. Скат-хвостокол - он вооружен длинным хвостом с ядовитым шипом, удар которым может вызвать сильную боль, отеки и воспаление. Даже приходится обращаться к хирургу для удаления обломков шипа.

Конечно же, на беззаботных зевак эти рыбы не охотятся. Они обычно избегают контакта. Наткнуться на морских обитателей можно в основном на диком побережье, где нет отдыхающих.

А водится ли мурена в Черном море? Иногда рыбаки натыкаются на этих рыб, но это скорее случайность. Она не живет в черноморских глубинах.

Медузы в Черном море

Дельфины и рыбы - не единственные морские обитатели. Так, что водится в Черном море еще - это медузы. Их мало кто любит, потому что они склизкие и не очень приятные на ощупь, а еще после контакта с ними порой жжет кожу.

Основными являются безобидные, на первый взгляд, виды, а именно:

Корнерот - самая большая медуза в Черном море, имеет крупные щупальца со стрекательными клетками, которые при контакте с кожей вызывают реакцию, похожую на ожог. Последствия близкого общения с этим "соседом" весьма неприятные, ведь может ощущаться боль и общее недомогание. Аурелия – относительно небольшая, но встреча с ней также неприятна. Ее стрекательные клетки хоть содержат слабый яд, но ожоги могут быть болезненными для детей или людей с чувствительной кожей.

Если соблюдать осторожность при купании и не контактировать с такими "соседями", то удастся избежать неприятных ситуаций.

Почему Черное море считается самым опасным

Несмотря на то, что крупных хищников, которые могли бы серьезно угрожать жизни человека, в этих водах нет, Черное море – одно из самых опасных. Дело в том, что на глубине более 200 метров рыбы и другие организмы жить не могут из-за отсутствия кислорода. Его вытесняет сероводород, который крайне взрывоопасен.

Кроме того, после начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины добавилась еще одна проблема - морские мины. Они свободно дрейфуют в море. Шторм прибивает взрывоопасные предметы к берегу, где на них может наткнуться любой человек. К сожалению, уже были зафиксированы трагические случаи встречи с российскими минами.

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