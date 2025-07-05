Черноморские курорты очень популярны. Целые поколения проводили свое лето на побережье, а кто-то и вовсе всю жизнь. Вот только мало кто знает, что оно совсем не безобидное. Разберемся, что опасно для человека в Черном море, и это очень важно помнить, если собираетесь на пляж.
Какие хищники водятся в Черном море
Здесь обитают несколько видов хищников. В частности, речь пойдет о таких дельфинах, как афалина, белобочка и морская свинья, и тюлене-монахе, которые являются хищными млекопитающими.
Если дельфины, которые находятся на верхней ступени пищевой цепи, знакомы почти каждому, кто отдыхал на черноморском побережье, то тюлень-монах - очень редкий вид, поэтому его видели единицы. Кроме того, в Черном море встречаются и такие хищные рыбы, как ставрида и луфарь.
Возникает логичный вопрос: "Есть ли акулы в Черном море?". Эти хищники также входят в список местных обитателей. Всего насчитывается две акулы в Черном море – катран и кошачья. Обе небольших размеров и держаться подальше от шумного побережья и людей.
Стоит отметить, что все вышеперечиленные хищники не представляют для человека никакой угрозы. Зачастую, они сами становятся жертвами людей.
Какие опасные рыбы водятся в Черном море
В Черном море есть несколько видов морских рыб, которые могут угрожать отдыхающим. Самыми опасными считаются:
- Морской дракон - Черное море является родным домом для этой небольшой рыбы, которая зарывается в песок на дне, из-за чего ее не видно. При этом природа ее наградила ядовитыми шипами на спинном плавнике и жаберных крышках. Укол таким орудием вызывает сильную боль, отек и воспаление.
- Морской ерш (скорпена) - эта рыба также имеет ядовитые шипы на плавниках и жаберных крышках. Ранение может быть болезненным, а травмированное место отечет.
- Скат-хвостокол - он вооружен длинным хвостом с ядовитым шипом, удар которым может вызвать сильную боль, отеки и воспаление. Даже приходится обращаться к хирургу для удаления обломков шипа.
Конечно же, на беззаботных зевак эти рыбы не охотятся. Они обычно избегают контакта. Наткнуться на морских обитателей можно в основном на диком побережье, где нет отдыхающих.
А водится ли мурена в Черном море? Иногда рыбаки натыкаются на этих рыб, но это скорее случайность. Она не живет в черноморских глубинах.
Медузы в Черном море
Дельфины и рыбы - не единственные морские обитатели. Так, что водится в Черном море еще - это медузы. Их мало кто любит, потому что они склизкие и не очень приятные на ощупь, а еще после контакта с ними порой жжет кожу.
Основными являются безобидные, на первый взгляд, виды, а именно:
- Корнерот - самая большая медуза в Черном море, имеет крупные щупальца со стрекательными клетками, которые при контакте с кожей вызывают реакцию, похожую на ожог. Последствия близкого общения с этим "соседом" весьма неприятные, ведь может ощущаться боль и общее недомогание.
- Аурелия – относительно небольшая, но встреча с ней также неприятна. Ее стрекательные клетки хоть содержат слабый яд, но ожоги могут быть болезненными для детей или людей с чувствительной кожей.
Если соблюдать осторожность при купании и не контактировать с такими "соседями", то удастся избежать неприятных ситуаций.
Почему Черное море считается самым опасным
Несмотря на то, что крупных хищников, которые могли бы серьезно угрожать жизни человека, в этих водах нет, Черное море – одно из самых опасных. Дело в том, что на глубине более 200 метров рыбы и другие организмы жить не могут из-за отсутствия кислорода. Его вытесняет сероводород, который крайне взрывоопасен.
Кроме того, после начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины добавилась еще одна проблема - морские мины. Они свободно дрейфуют в море. Шторм прибивает взрывоопасные предметы к берегу, где на них может наткнуться любой человек. К сожалению, уже были зафиксированы трагические случаи встречи с российскими минами.
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