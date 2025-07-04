Драйвером сезонного рынка труда остается гостинично-ресторанная сфера.

В сезон отпусков ожидаемо растет сектор сезонной работы. В Одессе рынок труда сезонной работы в летний период достаточно активен, в Карпатах спрос ниже.

Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа", переданного УНИАН. Отмечается, что спрос на сезонную работу в Одессе высокий. В среднем количество откликов на объявления превышает число предложений в 42 раза. Больше всего откликов собирают вакансии из подкатегории "Начало карьеры", а также разнорабочего, продавца, официанта, уборщицы.

Среди наиболее востребованных профессий:

Видео дня

вакансии из подкатегории "Начало карьеры" - медианная заработная плата 19 тысяч гривень;

разнорабочий - 19 тысяч гривень;

продавец - 25 тысяч гривень;

строитель - 25 тысяч гривень;

уборщица - 16 тысяч гривень;

официант - 37 500 тысяч гривень;

повар - 34 тысячи гривень;

водитель - 42,5 тысячи гривень;

горничная - 22 тысячи гривень;

бармен - 30 тысяч гривень.

При этом в Карпатах спрос на сезонную работу ниже, чем в Одессе. Так, количество откликов на вакансии превышает число объявлений в среднем в 12 раз. Больше всего откликов собирают вакансии горничной, официанта и предложения из подкатегории "Начало карьеры".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий сезонной работы в Карпатах уменьшилось на 25%. Медиана заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже уменьшилась - на 25%.

Какие вакансии больше всего предлагают и какая зарплата:

вакансии из подкатегории "Начало карьеры" - медианная заработная плата 6,5 тысяч гривень;

повар - 30 тысяч гривень;

разнорабочий - 35 тысяч гривень;

официант - 18 тысяч гривень;

горничная - 10 тысяч гривень.

"Гостинично-ресторанная сфера традиционно остается драйвером сезонного рынка труда. Из аналитики выше заметно, что больше всего ищут официантов, поваров, горничных. В Одессе мы видим не только стабильно высокий спрос, но и положительную динамику: по сравнению с прошлым годом количество сезонных вакансий выросло на 80%, а медианная зарплата - на 17%. Это сигнал о постепенном восстановлении внутреннего туризма и оживлении экономической активности в городе", - говорится в исследовании.

Украинский рынок труда

Напомним, согласно недавнему исследованию "OLX Работа", из-за нехватки специалистов на рынке труда работодатели все охотнее принимают на работу новичков или кандидатов с незначительным опытом.

В апреле впервые в этом году количество вакансий на рынке труда превысило 100 тысяч. В почти половине из них работодатели были готовы взять на работу кандидатов без опыта, а каждое четвертое предложение подходило для студентов.

Вас также могут заинтересовать новости: