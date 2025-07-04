Копенгаген призывает инвестировать в оборону страны.

Лучшим ответом на последний массированный обстрел Украины должны стать активные действия - Европа должна "залезть в свои карманы" и инвестировать в украинскую оборону.

Об этом в интервью DR заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, деньги на инвестиции могут поступить из замороженных российских активов. Дания сейчас председательствует в Европейском Союзе и как раз изучает такую возможность:

"Самое очевидное, с чего стоит начать - это больше инвестировать в Украину. Они, вероятно, могли бы производить вдвое больше военной техники, чем сейчас, если бы у них были на это деньги".

Также министр прокомментировал паузу в поставках американских ракет Украине. Он подчеркнул, что истощение возможностей Соединенных Штатов Америки не означает, что европейцы не могут ничего у них покупать.

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США приостановили помощь Украине

Как известно, в начале июля Пентагон временно приостановил поставки в Украину некоторых зенитных ракет (включая Patriot), высокоточного оружия и артиллерийских снарядов (155 мм, Hellfire, GMLRS и т.д.).

Официальная причина - беспокойство относительно истощения запасов в США, вызванное активным использованием вооружения в Европе и на Ближнем Востоке.

В разговоре с журналистами президент Дональд Трамп заявил, что Штаты не прекращали помощь - они передали Украине много оружия и продолжают это делать, однако должны убедиться, что имеют достаточно и для себя.

Вскоре стало известно, что немецкое правительство уже ведет переговоры о покупке Patriot в США, чтобы компенсировать разрыв в поставках.

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