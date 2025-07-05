В Харьковской обалсти также ввели повышенный уровень опасности.

В Харькове на сегодня, 5 июля, объявили повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 5 июля ожидается по городу гроза", - предупреждают синоптики.

Также по Харьковской области ожидается гроза, местами град и шквал 15 - 20 м/с.

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Синоптики призвали жителей быть внимательными и осторожными. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

5 июля на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы. В Харькове также прогнозируется незначительное количество осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области от 23 до 28°, в Харькове - немного ниже, 24-26°.

В воскресенье, 6 июля, установится сухая погода с переменной облачностью. Осадков не предвидится. Ветер будет слабый, переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 12-17°, днем поднимется до 24-29°.

В понедельник на Харьковщине будет преобладать ясная и теплая погода. Облачность останется переменной, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 27-32°.

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