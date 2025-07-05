Синоптики предупреждают о непогоде сегодня днем.

В Украине на 5 июля объявили повышенный уровень опасности. В ряде областей, по данным Укргидрометцентра, ожидается осложнение погоды.

"5 июля на юго-востоке и востоке страны грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, I уровень опасности объявлен в таких областях:

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Херсонская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая.

Погода сегодня - прогноз на 5 июля

По данным Укргидрометцентра, 5 июля в Украине будет переменная облачность.

Днем на востоке и юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается в пределах +23°...+28°, а в южной части разогреет до +28°...+33°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, местами шквал 15-20 м/с, днем уже будет погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ожидается от +23° до +28°, а в столице термометры покажут +24°...+26°.

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