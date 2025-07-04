Xiaomi официально запустила развертывание Android 16 на своих девайсах, став одним из первых производителей, предлагающих новенькую версию ОС. Обновление стартовало с модели Xiaomi 15 и распространяется в рамках бета-программы Mi Pilo.
Бета-версия Android 16 включает обновленную фирменную оболочку HyperOS 2.3, сообщает портал Menow. В случае с Xiaomi 15 прошивка весит 7,3 гигабайта, что намекает на большое количество изменений.
Текущая версия обновления, OS2.0.230.6.WOCCNXM, приносит оптимизацию системы, измененные анимации, новый жест управления – свайп двумя пальцами вверх для специальных возможностей, а также дополнительный уровень безопасности.
На данный момент Xiaomi подтвердила обновление до Android 16 для более чем 69 устройств через свой Центр безопасности. Полный список охватывает как китайские, так и глобальные модели, но сроки выхода глобальной версии обновления пока не уточняются.
Все смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 16:
Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
- Xiaomi 14T, 14T Pro
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra
- Xiaomi 13T, 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3
- Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G, Note 13R
- Redmi K80, K80 Pro
- Redmi K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E
- Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra
- Redmi 14R, 14C
- Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C, 13C 5G
- Redmi A4 5G, A3 Pro
- POCO F7 Pro, F7 Ultra
- POCO F6, F6 Pro
- POCO X7, X7 Pro
- POCO X6, X6 Pro
- POCO M7, M7 Pro
- POCO M6, M6 5G, M6 Plus
- POCO M6 Pro, M6 Pro 5G
- POCO C75, C71
10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам смартфонов Pixel, начиная с Pixel 6.
Устройства других производителей начнут получать обновление с фирменной оболочкой в ближайшие месяцы. УНИАН собрал все девайсы, которые точно получать свежую версию Android, включая Samsung, Realme, OnePlus и других брендов.