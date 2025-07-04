Первые устройства уже начали получать бета-сборки.

Xiaomi официально запустила развертывание Android 16 на своих девайсах, став одним из первых производителей, предлагающих новенькую версию ОС. Обновление стартовало с модели Xiaomi 15 и распространяется в рамках бета-программы Mi Pilo.

Бета-версия Android 16 включает обновленную фирменную оболочку HyperOS 2.3, сообщает портал Menow. В случае с Xiaomi 15 прошивка весит 7,3 гигабайта, что намекает на большое количество изменений.

Текущая версия обновления, OS2.0.230.6.WOCCNXM, приносит оптимизацию системы, измененные анимации, новый жест управления – свайп двумя пальцами вверх для специальных возможностей, а также дополнительный уровень безопасности.

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На данный момент Xiaomi подтвердила обновление до Android 16 для более чем 69 устройств через свой Центр безопасности. Полный список охватывает как китайские, так и глобальные модели, но сроки выхода глобальной версии обновления пока не уточняются.

Все смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 16:

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G, Note 13R

Redmi K80, K80 Pro

Redmi K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E

Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra

Redmi 14R, 14C

Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C, 13C 5G

Redmi A4 5G, A3 Pro

POCO F7 Pro, F7 Ultra

POCO F6, F6 Pro

POCO X7, X7 Pro

POCO X6, X6 Pro

POCO M7, M7 Pro

POCO M6, M6 5G, M6 Plus

POCO M6 Pro, M6 Pro 5G

POCO C75, C71

10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам смартфонов Pixel, начиная с Pixel 6.

Устройства других производителей начнут получать обновление с фирменной оболочкой в ближайшие месяцы. УНИАН собрал все девайсы, которые точно получать свежую версию Android, включая Samsung, Realme, OnePlus и других брендов.

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