Пакет помощи украинской стороне от шведской составляет десятки миллионов долларов.

В среду, 16 ноября, правительство Швеции представило зимний пакет помощи Украине, в который, в частности, войдут средства противовоздушной обороны, машины повышенной проходимости, средства защиты, зимнее снаряжение и палатки.

Пакет помощи Украине составляет 720 миллионов шведских крон ($60 млн), сообщил на пресс-конференции глава Минобороны Швеции Пол Йонсон, сообщает Aftonbladet.

Шведские власти планируют передать украинскому государству зенитные комплексы.

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"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран", - заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Ранее власти Швеции принимали ряд пакетов военной помощи Украине. В частности, сообщалось, что шведская сторона решила отправить нашей стране противокорабельные ракеты и многоразовые гранатометы Carl Gustaf.

Стоит отметить, что 15 ноября Россия совершила самую массированную атаку по Украине. После вражеской атаки министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что украинскому государству необходимо усилить противовоздушную и противоракетную оборону.

Помощь Украине от стран Запада - самые важные новости

9 ноября появилась информация, что в Украину прибыла новая партия военной помощи от Германии, в том числе ракеты для системы противовоздушной обороны Iris-T SLM, 30 бронемашин Dingo и 18 разведывательных беспилотников.

В этот же день стало известно, что Британия скоро завершит доставку примерно тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для усиления нашей системы ПВО.

13 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Штаты готовят новый пакет военной помощи для Киева.

Уже 14 числа стало известно, что Литва доставила на нашу территорию дополнительную партию гусеничных бронетранспортеров M113.

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