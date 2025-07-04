Один человек оказался заблокированным и был освобожден через два часа.

Автобус Flixbus, следовавший из датского Копенгагена в австрийскую Вену, съехал с трассы A19 возле немецкого Рёбеля и оказался в кювете. На борту находились 54 пассажира, включая граждан Украины, пишет NDR.

Полицейские рассказали, что 31 человек получил травмы, из них 25 - легкие, а ще шесть - тяжелые. Один человек оказался заблокированным и был освобожден через два часа. Его доставили на вертолете скорой помощи в берлинскую больницу.

Отмечается, что ущерб этого ДТП предварительно оценивается в полмиллиона евро. В течение нескольких часов движение в направлении Берлина было полностью заблокировано.

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В издании поделились, что на месте ДТП работали спасатели, вертолеты и полиция. Автобус подняли при помощи двух кранов. Причины происшествия выясняются.

Журналисты отметили, что среди пассажиров были граждане 23 разных стран, в том числе Германии, Швеции, Дании, Польши, Украины, Франции, Сирии, Китая, Австралии, Болгарии, Чехии, Румынии, Турции, Индии, Грузии, Бангладеш, Италии, Мексики, Канады и Японии.

Во Франции съехал в кювет автобус с украинскими детьми - детали ДТП

Напомним, что в июне во Франции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинского автобуса. В результате ДТП есть погибшие и раненые. Отмечается, что в автобусе находились украинские дети, которые возвращались с учебного обмена во французском лицее в регионе Бретань.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что погибли четверо взрослых, трое из них - украинцы. Еще два человека находились в тяжелом состоянии. Остальные дети получили средние и легкие ранения.

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