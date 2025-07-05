Эксперт считает, что Трампу ближе короткие и эффектные операции, вроде 12-дневной войны, чем затяжные конфликты, такие как война Украины с Россией.

Заморозка помощи США Украине - это политическое балансирование внутри Республиканской партии. Об этом пишет колумнист The Washington Post Джейсон Уиллик.

По его словам, США не могут выполнить все свои глобальные обязательства, и президент Дональд Трамп принимает политические решения, исходя из этого.

Он отмечает, что на этой неделе Трамп разочаровал "ястребов", заморозив поставки ключевых вооружений другому союзнику Америки - Украине, которая продолжает сдерживать российское вторжение.

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"На первый взгляд, эти два решения противоречат друг другу. На деле же - это две стороны одной медали. Главная проблема внешней политики США сегодня в том, что американские оборонные обязательства по всему миру превышают реальные возможности армии... Для Трампа полная поддержка Израиля при одновременном ослаблении помощи Украине - решение, имеющее жёсткую, но логичную политическую и стратегическую логику", - пишет эксперт.

Он считает, что Пентагон, возможно, и без конфликта на Ближнем Востоке приостановил бы поставки вооружений Украине. "Пэтриоты" востребованы и на Ближнем Востоке.

По словам Уиллика, традиционный республиканский "ястреб" мог бы попытаться резко нарастить производство вооружений, чтобы поддержать и Украину, и Израиль - и одновременно сдерживать Китай. Но Трамп - не стратег, а популистский политик. И всё же вполне понятно, почему при ограниченных ресурсах он выбирает Израиль, а не Украину. Он пишет:

"Во-первых, он не стремится перевести американское общество на "военные рельсы", что необходимо для одновременного ответа на все вызовы. Его главный экономический проект - это "Один большой, красивый законопроект", который увеличивает дефицит ради снижения налогов. А обслуживание растущего долга оставляет всё меньше пространства для увеличения оборонных расходов".

Аналитик считает, что Трампу ближе короткие и эффектные операции, вроде 12-дневной войны, чем затяжные конфликты, такие как война Украины с Россией. И, что немаловажно, Иран гораздо слабее России, обладающей ядерным арсеналом. Разгромив самого слабого врага Америки, Трамп может продемонстрировать военную мощь, как в операции "Полуночный молот", и при этом избежать прямого и дорогостоящего конфликта с большой державой.

"Если Трамп хочет угодить и "ястребам", и "голубям" внутри своей разнородной коалиции, то жёсткая линия против Ирана и мягкая позиция по России - это логичный политический выбор. Даже если он изменит курс, "разрыв Липпмана" останется", - написал Уиллик.

По его словам, резкий поворот Трампа в сторону жёсткой политики по Израилю и уступок по Украине - это не стратегическая шизофрения, а безжалостный политический компромисс.

Приостановка помощи Украине - последние новости

Ранее издание Axios писало,что Трамп во время телефонного разговора 4 июля сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он хочет помочь его стране с противовоздушной обороной после эскалации атак со стороны России.

По словам одного из источников, Трамп пообещал Зеленскому, что проверит, поставки какого американского оружия в Украину были приостановлены, если это действительно так.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что США не прекращали передавать украинской армии оружие, речь идет лишь о паузе в поставках некоторых наименований.

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