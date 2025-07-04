Оккупанты потеряли группу операторов дронов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало об уничтожении операторов БПЛА из подразделения бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Как сообщается в официальном Telegram-канале разведки, сегодня на окраине оккупированного поселка Стрелковое взорвался Chevrolet Aveo, в котором находились трое российских захватчиков из подразделения "Барс-Сармат". Оно было создано на временно оккупированной территории Запорожской области в прошлом году:

"Все трое захватчиков, включая старшего вражеской группы, которая представляла угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировала гражданское население Херсонщины, отправились на концерт Иосифа Кобзона".

Деятельность центра "Барс-Сармат" сосредоточена на испытании и боевом использовании новейших роботизированных и электронных технологий - беспилотников, робототехнических систем, средств радиоэлектронной разведки и противодействия, а также систем управления и связи. Отмечается, что ликвидированная группа операторов входила в группу "Барс-1", которая дислоцируется в оккупированном Геническе.

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Операции ГУР

На днях разведка рассказывала об операции "Дроноцид", в которой приняли участие ряд бригад и подразделений, Силы беспилотных систем и Воздушные силы Украины.

Украинские защитники обнаружили на Запорожском направлении 90 позиций российских операторов БПЛА и атаковали их. В результате операции удалось уничтожить или повредить 42 объекта оккупантов.

В июне сообщалось, что агенты украинской разведки осуществили спецоперацию в Кенигсберге. Им удалось обесточить объекты, принадлежащие российскому военно-промышленному комплексу и вооруженным силам.

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