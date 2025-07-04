Арбуз - ягода, без которой летом не обойтись, но неправильный выбор плода может все испортить.

Арбуз — это классическая летняя ягода, которая также является невыносимой лотереей. Ведь выбрать правильный арбуз всегда сложно. Хотя, обладая небольшими знаниями, вы сможете в будущем каждый раз выбирать идеальный плод, пишет VeryWell Health.

Обратите внимание на полевое пятно

Спелый арбуз имеет кремовое жёлтое или светло-бежевое пятно на корке — это так называемое полевое (или грунтовое) пятно, то место, где арбуз лежал на земле во время роста. Белое или слишком светлое пятно может говорить о недозрелости. Чем насыщеннее цвет пятна, тем слаще, скорее всего, арбуз.

Проверьте форму

Арбуз должен быть симметричным, с округлыми концами. Если он кривой или асимметричный, это может указывать на неравномерный рост и возможное ухудшение текстуры или вкуса. Ищите плоды с гладкими, равномерными и округлыми линиями — это знак того, что арбуз развивался равномерно и, вероятно, будет сладким и сочным.

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Посмотрите на цвет

Арбузы бывают разной окраски — с полосками от тёмно-зелёного до светло-зелёного. Равномерный цвет по всей поверхности указывает на зрелость. Избегайте слишком блестящих арбузов — это может означать, что их сорвали слишком рано. Тусклая корка — признак зрелости.

Проведите полосатый тест пальцами

Если у арбуза есть тёмные полоски:

Сомкните указательный и средний пальцы.

Поместите их между двумя тёмно-зелёными полосками.

Если пальцы свободно помещаются между ними — это хороший признак того, что арбуз спелый и сладкий.

Чем шире расстояние между полосами, тем больше времени у арбуза было на созревание и развитие вкуса.

Обратите внимание на "сеточку" (паутинку)

Осмотрите арбуз со всех сторон в поисках тёмных, прожилкообразных пятен, похожих на паутинку. Это так называемые "сахарные пятна" — они появляются там, где сахар начал выходить наружу. Это признак сладости и сочности.

Постучите по арбузу

Наверняка вы видели, как люди в магазине стучат по арбузу. Они пытаются "услышать" сочный плод. Постучите по арбузу костяшками пальцев и прислушайтесь: глухой, полый звук — хороший признак: в арбузе много сока. Глухой, тупой звук может означать, что плод недозрелый или перезрелый.

Осмотрите текстуру корки

Корка должна быть твёрдой и гладкой на ощупь. Обратите внимание на странные пятна (не путать с полевым пятном) или неравномерную окраску — это может указывать на неравномерное созревание.

Поднимите арбуз

Вес имеет значение. Выбирайте тот арбуз, который кажется тяжёлым для своего размера. Чем он тяжелее, тем больше в нём воды — а значит, он сочный и вкусный. Лёгкий плод может оказаться недозрелым или уже подсохшим изнутри.

Проверьте "хвостик"

Посмотрите на небольшой высохший стебелёк или "хвостик" на верхушке арбуза. Зелёный хвостик указывает на то, что арбуз был сорван слишком рано и, возможно, не успел полностью созреть. Сухой, коричневый хвостик — идеальный вариант. Он говорит о том, что арбуз дозрел на грядке и что он будет сладким.

Избегайте повреждённых арбузов

Тщательно осмотрите арбуз на наличие повреждений. Небольшие царапины допустимы, но трещины, порезы, мягкие участки, вмятины или другие видимые дефекты — повод отказаться от покупки.

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