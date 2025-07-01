От паутинного клеща можно применять как народные рецепты, так и более "тяжелую артиллерию".

Если огурцы и помидоры на огороде или в теплице вдруг начали чахнуть и увядать без видимых причин - возможно, овощи атакует паутинный клещ. Этот практически невидимый вредитель способен за считанные дни погубить растения. Рассказываем, как его обнаружить, чем советуют обрабатывать растение агрономы, а также какое самое лучшее средство от паутинного клеща в домашних условиях по мнению бывалых огородников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что дает борная кислота для перцев и баклажанов и как ее правильно применять.

Чем обработать огурцы от паутинного клеща - народные средства

Паутинного клеща не так-то просто заметить - взрослый вредитель имеет размер всего около 1 мм, поэтому понять, что он ест ваши овощи можно уже тогда, когда они начинают чахнуть. Но определить, клещ это или нет, все-таки можно по нескольким признакам:

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характерная паутинка - почти прозрачная, очень тонкая, чаще всего она располагается с нижней стороны листьев;

белые мелкие точки на листьях – со временем листочки начинают подсыхать и опадать без видимых причин;

крошечные вредители, иногда с красноватым тельцем и лапками – все виды этого клеща опасны для растений.

Если вы определили, что томаты и огурцы поедает клещ, с ним нужно незамедлительно начинать бороться. Можно использовать как народные рецепты, так и магазинные средства. Большинство огородников поступают примерно по такому принципу: "Попробую перекись водорода от паутинного клеща на огурцах, а если не поможет, куплю что-то посильнее".

Чем можно опрыскать огурцы и помидоры из народных средств:

чесночный настой - 200 г стрелок или зубков чеснока следует залить 10 л воды и дать настояться сутки, а затем опрыскать листья, в том числе и обратную их сторону;

настой луковой шелухи - 100 г луковой шелухи залить ведром (10 л) горячей воды и дать настояться до цвета пасхального отвара;

перекись водорода от паутинного клеща - 2 ст. л. аптечной перекиси (3%) смешать с 1 л воды и опрыскать, в жару обработку делать каждые два дня, в прохладную погоду - раз в 5 дней (всего нужно будет сделать три обработки);

нашатырный спирт - развести 1 ст. л. нашатыря в 10 л воды и тоже опрыскать.

Кроме этого, можно также повышать влажность - этот вредитель не любит повышенный уровень влаги, поэтому нужно опрыскивать растения водой, а также прореживать густые посадки и удалять поврежденные листья.

Чем травить вредителя на огурцах и помидорах - лучшее средство от паутинного клеща по совету агронома

Кроме рецептов из народа, в борьбе против клеща используют покупные средства из числа акарицидов и инсектоакарицидов.

Как рассказал УНИАН эксперт по аграрным вопросам, глава союза "УКРСАДВИНПРОМ" Владимир Печко, есть три средства, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с паутинным клещом:

"Вертимек" - инсектоакарицид для защиты овощных культур, яблонь и клубники;

"Санмайт" - акарицид для борьбы с клещами на всех подвижных стадиях их развития;

"Таурус" - высокоэффективный контактный инсектоакарицид против всех клещей на растениях с длительным периодом защитного действия (от 30 до 40 суток).

"Нокдаун-эффект от "Тауруса" возникает в течение 2-х часов - за это время он полностью уничтожает клещей, - говорит Владимир Печко. - Но лучше всего паутинного клеща травить препаратом "Вертимек".

справка Владимир Печко Председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", эксперт аграрного сектора, специалист по развитию садоводства и виноградарства Владимир Печко - председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", объединяющего более 280 предприятий садоводства, ягодоводства, виноградарства, виноделия, ореховодства и переработки. Под его руководством организация активно работает над поддержкой профильных отраслей, продвижением украинского виноделия на международном уровне и открывает миру садоводческую и винодельческую Украину. Имеет многолетний опыт в сфере сельского хозяйства, в частности - в разработке стратегий развития агросектора, привлечении инвестиций, сотрудничестве с правительством, донорами, профильными ассоциациями и агропроизводителями. Является инициатором и участником многочисленных аграрных форумов, выставок, дегустаций и международных событий, представляющих Украину как современное европейское государство.

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