Президент Франции признал, что успокоить российского диктатора не смог.

Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным был важным для Франции. Об этом французский лидер заявил в комментарии журналистам.

"Я инициировал этот звонок прежде всего для обсуждения иранской ядерной программы и важности сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Президент Путин выразил готовность к сотрудничеству в этом вопросе. Для нас было крайне важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, несет ответственность за поддержание стратегической стабильности", - заявил Макрон.

Вместе с тем в разговоре с Путиным поднимался и вопрос войны в Украине, но никакого прогресса в этом собеседники не достигли.

Между тем, газета Le Monde со ссылкой на пресс-службу Макрона сообщает, что Франция и Великобритания проведут новую встречу "коалиции желающих" на следующей неделе в четверг. Встреча пройдет в видеоформате: Макрон и британский премьер Кир Стармер выйдут в эфир с военной базы под Лондоном, а президент Украины Владимир Зеленский и некоторые другие европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджию Мелони, - с полей конференции в Риме, на которой будут обсуждать вопросы восстановления Украины. Еще ряд европейских лидеров присоединятся к видеоконференции из своих столиц.

"Безусловно, состоится дискуссия о том, как серьезно поддержать боеспособность Украины", обеспечить "возрождение украинской армии" и развернуть, "когда придет время, силы успокоения как часть режима прекращения огня", - заявили в пресс-службе французского президента.

Коалиция желающих: что надо знать

"Коалиция желающих", или "Коалиция решительных" (Coalition of the willing) - это неформальное объединение около 30 государств, созданное в марте 2025 года с целью поддержки Украины в противостоянии российской агрессии на фоне очевидного ухода США от своих обязательств. Главными инициаторами создания коалиции стали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Первый саммит коалиции состоялся в Париже 27 марта, он собрал министров обороны и лидеров около 30 стран Европы и не только. Обсуждались вопросы возможного развертывания миротворческих сил Европы в Украине и увеличения производства вооружений для удовлетворения оборонных потребностей Киева.

Несмотря на громкое название и заявленные амбициозные цели, на практике коалиция так и не смогла договориться до чего-то конкретного в вопросе отправки войск в Украину. Главным образом потому, что никто не хочет отправлять своих солдат в Украину без гарантий помощи со стороны США, которые в свою очередь таких гарантий не дают.

Британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны Британии писала, что "Коалиция желающих" является не более чем "политическим театром".

