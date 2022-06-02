Это будет четвертая поставка вооружения от Швеции.

Швеция анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковые гранатометы и снайперские винтовки.

О соответствующем решении было объявлено в пресс-релизе Министерства финансов и Министерства обороны на официальном правительственном портале.

"Шведские вооруженные силы имеют возможность резервировать определенное оборонное оборудование на ограниченный период времени. Правительство предлагает передать Украине дополнительное оборонное оборудование в виде противокорабельных ракет типа Robot 17, снайперских винтовок AG 90 и боеприпасов к ним, а также 5000 дополнительных Pansarskott 86", — сказано в пресс-релизе.

Последнее из упомянутых оружий — это одноразовые противотанковые гранатометы, более известные под названием Bofors AT4. Ранее Швеция передала Украине многоразовые гранатометы Carl Gustaf. С помощью одного из них взорвали танк Т-90М "Прорыв".

В том же пресс-релизе Швеция объявила, что пожертвует 60 миллионов шведских крон (более $6 миллионов) в фонд НАТО, созданный для поддержки Вооруженных сил Украины. А еще 100 миллионов выделят на поддержку нашей страны в гражданской сфере. Вероятно, здесь имеются ввиду гуманитарные вопросы и проблемы беженцев.

Напомним, 1 мая в США рассказали о новом пакете военной помощи для нашей страны. В него войдут долгожданные РСЗО HIMARS с боеприпасами. Эти артиллерийские системы были заблаговременно размещены в Европе и уже готовятся к отправке в Украину. Однако для обучения украинских бойцов использованию техники понадобятся три недели.

Вслед за США поставку РСЗО Украине анонсировала Великобритания. Она согласовала со Штатами отправку нашему государству реактивных систем залпового огня M270.

Украина также подписала контракт со Словакией на закупку восьми единиц САУ Zuzana 2.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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