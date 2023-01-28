При этом в Альянсе не верят в ядерную войну, потому что "Путин не сумасшедший".

В НАТО понимают, что амбиции России выходят за пределы Украины и не исключают прямого военного столкновения с ней. Впрочем, риски ядерной войны все еще низки.

Как заявил в эфире португальского канала RTP председатель военного комитета Нато адмирал Роб Бауэр, блок НАТО готов к войне, но необходимо перейти на "военную экономику мирного времени" и заняться перевооружением.

Адмирал заметил, что Альянс длительное время владел инициативой и мог сам определять когда, куда и сколько войск необходимо отправить для решения той или иной задачи. Впрочем, появилась Россия и, как отметил Бауэр, она может "прийти без приглашения". Адмирал подчеркнул, что РФ стремится восстановить СССР и ее стратегические цели выходят за пределы Украины.

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В ядерную войну Бауэр не верит. Он считает, что Путин "не сумасшедший".

"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший", - отметил адмирал.

Ядерный шантаж Путина

21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин прибег к ядерному шантажу. Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, и это не блеф". Украинский президент Владимир Зеленский тогда заявил, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и что также не считает это блефом

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что не видит "ничего, что заставило бы поверить, что Путин принял решение" применить ядерное оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "ядерная риторика" Кремля опасная.

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