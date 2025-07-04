Итальянский премьер надеется, что все решится положительно.

Соединенные Штаты Америки не прекращали передавать украинской армии оружие, речь идет лишь о паузе в поставках некоторых наименований.

Как передает итальянское агентство ANSA, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она отметила, что лично слышала это от американского президента Дональда Трампа во время разговора о войне в Украине. Мелони надеется на "позитивное развитие событий" в этом вопросе:

"Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Факт, который имеет отношение к делу, но совсем не похож на полное американское отстранение, о котором говорили".

Украина осталась без ракет от США

Как известно, Соединенные Штаты временно прекратили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства существенным сокращением собственных запасов.

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По данным западных СМИ, решение было принято по инициативе руководителя политического департамента Пентагона Элбриджа Колби после проведенного анализа имеющихся ресурсов.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США для консультаций, а президент Владимир Зеленский сообщил о диалоге с американской стороной с целью выяснения всех обстоятельств.

Сегодня президент провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсуждалось и усиление украинской противовоздушной обороны. Как известно, комплексы Patriot играют важную роль в защите украинского неба.

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