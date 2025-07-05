Оитмечается, что владельцы обменников не будут рисковать.

Ситуация на валютном рынке Украины в начале июля 2025 года не прояснилась. Слишком много разноплановых факторов, которые оказывают влияние.

Аналитик Алексей Козырев считает, что обменники сегодня, 5 июля, будут работать со средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро.

"По американской валюте спред между покупкой и продажей доллара будет в пределах 20−30 копеек, а по евро - в пределах 20−60 копеек", - считает эксперт.

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По его мнению, курс доллара в субботу в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах - прием от 41,40 до 41,60 гривни и продажа от 41,70 до 42 гривень.

Что касается евро, то Козырев отметил, что валюта будет находиться в пределах - прием от 48,70 до 49,40 гривни и продажа от 49,45 до 49,90 гривни.

Также он предупреди, что в разных сетях обменников сохранится значительный разброс котировок по европейской валюте.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,12 гривни.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 49,16/49,18 грн/евро.

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