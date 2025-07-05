Американская сторона пошла на такой шаг перед установленным на 9 июля крайним сроком согласования торговой сделки между США и ЕС.

США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС в ответ на торговый конфликт с Брюсселем. Об этом сообщили Financial Times три человека, проинформированных о ходе обсуждений.

Отмечается, что этот шаг в последнюю минуту, который должностные лица ЕС охарактеризовали как эскалацию трансатлантического спора, произошел перед крайним сроком 9 июля, когда два торговых гиганта должны были заключить сделку.

До недавних пор должностные лица ЕС ожидали, что переговоры с США сохранят пошлины на уровне базовой ставки. Было неясно, будут ли 17 процентов на продукты питания добавлены к другим тарифам, объявленным Трампом, или вместо них.

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ЕС пытается обеспечить свои собственные изъятия для некоторых продуктов. Один из чиновников Брюсселя сказал, что детали самолетов и спиртные напитки входят в число товаров, для которых блок добивается исключений. Обе стороны работают над пятистраничным проектом "принципиального соглашения", но в настоящее время в нем очень мало согласованного текста.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила, что она надеется на принципиальное соглашение, которое позволит сторонам продолжать переговоры в ожидании окончательной сделки.

По информации издания, Мароша Шефчовича, торгового комиссара ЕС, предупредили о предлагаемых 17-процентных пошлинах на агропродовольственные товары в четверг во время встреч в Вашингтоне. В пятницу были проинформированы 27 послов государств-членов.

Шефчович неоднократно характеризовал изменение правил ЕС в пользу США как красную линию. Однако ЕС также находится на пути к дерегулированию, ослабляя некоторые экологические законы.

Страны ЕС разделились между принятием некоторых более высоких тарифов в обмен на период определенности и теми, кто хочет принять ответные меры, чтобы оказать давление на США с целью пойти на компромисс.

Два дипломата ЕС заявили, что им сообщили, что США набросали три сценария на 9 июля: страны с "принципиальным соглашением" сохранят 10-процентные тарифы с возможными дальнейшими послаблениями на более позднем этапе; для стран, которые не смогут достичь такого соглашения, тарифы вернутся к уровню, объявленному в апреле, пока не будет достигнута сделка; более высокие тарифы будут применяться к странам, которые, по мнению США, не ведут переговоры добросовестно.

Представитель Еврокомиссии заявил:

"Позиция ЕС была ясна с самого начала: мы выступаем за решение путем переговоров с США, и это остается нашим приоритетом. В то же время мы готовимся к тому, что удовлетворительного соглашения достичь не удастся".

Пошлины Трампа против ЕС

Трамп потребовал, чтобы Брюссель предоставил американским компаниям широкомасштабные исключения из правил и сократил свой торговый профицит с США, но чиновники ЕС отклонили последние предложения Вашингтона по любым таким исключениям и продовольственным тарифам.

Вчера Дональд Трамп заявил, что уже тогда Вашингтон может направить письма странам, которые не заключили торговое соглашение с США, с указанием размера пошлины.

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