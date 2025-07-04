Умер композитор, написавший музыку к сериалу 'Секретные материалы'

Сноу известен музыкой ко множеству сериалов.

Умер автор главной музыкальной темы сериала "Секретные материалы" Марк Сноу. Композитору было 78 лет, он скончался у себя дома в Коннектикуте, сообщает Variety.

Музыка из заставки научно-фантастического телешоу (всего вышло 11 сезонов "Секретных материалов", включая перезапуск 2008 года) стало "неожиданным" хитом 90-х.

Сноу 15 раз номинировался на премию "Эмми" (шесть из них - за "Секретные материалы), он написал музыку к более чем 200 эпизодам "Секретных материалов". Он также создавал саундтреки и для других проектов, среди которых "Тайны Смолвиля", "Говорящая с призраками", "Ее звали Никита", "Хелтер Скелтер" и "Голубая кровь".

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Отмечается, что композитор, получивший образование в Джульярдской школе, начинал, как и большинство композиторов телевидения в 1970-х, писать для полного оркестра, но Сноу был одним из первых, кто перешел в полностью электронную среду в конце 1980-х, работая в одиночку в своей домашней студии. Вся музыка для ТВ "Секретных материалов" (иногда до 40 минут в еженедельном эпизоде) была создана на его синтезаторах, сэмплерах и других музыкальных машинах.

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Мэдсен наиболее известен своими ролями в фильмах Квентина Тарантино и культовых криминальных фильмах. Он снялся в лентах "Бешеные псы", "Убить Билла: Кровавое дело целиком", "Донни Браско", "Омерзительная восьмёрка" и "Однажды в Голливуде".

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