Разбираемся, что означает выражение "ядрена вошь", откуда взялся "Ешкин кот" и как это все перевести на украинский.

Знаете ли вы, что такое "Ешкин кот"? Это мат или нет? И что значит "ядрена вошь"? Эти смешные выражения порой можно услышать в украинском разговоре, хотя мало кто задумывается, как их сказать на соловьином. Мы спросили у языковеда, откуда взялись эти фразы и какие у них украинские аналоги - чтобы и друзей удивить, и не попасть впросак.

Что значит выражение "ядрена вошь"

Как рассказала УНИАН языковед Олеся Сулима, фразеологизм "ядрена вошь" имеет интересное происхождение.

Слово "ядреный" раньше означало "очень сильный, мощный" и также могло передавать высшую степень качества. "Вошь" - это паразит, который ассоциируется с чем-то неприятным. Поэтому сочетание этих слов используют как эмоциональное восклицание для обозначения чрезвычайного удивления, раздражения, восторга и т.д.

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"Ешкин кот" - откуда это выражение появилось и что оно означает

По словам эксперта, фразеологизм "Ешкин кот" так же используют как восклицание, выражающее удивление, недоумение, раздражение, восхищение, досаду и даже радость.

Нет однозначного объяснения его происхождения, но есть несколько версий. По одной из них, во фразе говорится о коте Бабы Яги. Некоторые источники связывают это выражение именно с мифическим котом, который мог быть спутником Бабы Яги, или Ёжки. Могло произойти оглушение буквы "ж" до "ш", в результате появилась фраза "Ешкин кот".

"Оба выражения - и "Ешкин кот", и "ядрена вошь", как предполагают исследователи, возникли на замену бранным словам, то есть, являются эвфемизмами, своеобразной цензурной версией ругани. Они заменяют ругательство, но передают его экспрессивность, а потому их активно используют для выражения эмоций. Сейчас фразы "ядрена вошь" и "Ешкин кот" в речи могут быть и словами-паразитами", - говорит Олеся Сулима.

Как сказать на украинском "ядрена вошь" и "Ешкин кот"

Украинский язык имеет свои фразеологизмы, которыми можно и стоит заменить русские фразы. Например, вместо "ядрена вошь" языковед советует говорить так:

лиха година;

от халепа;

йохана ковінька;

Йосип босий;

Йосип драний;

Йосип на кобилі;

йоханий бабай.

Эти украинские фразеологизмы выражают удивление или раздражение.

Для фразы "Ешкин кот" синонимы на украинском могут быть такие:

дивина;

от халепа;

трясця його матері;

матері його ковінька.

Этими фразами можно передать досаду или удивление.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как заменить слово "капец" - можно ли его перевести на украинский.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

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