Предусматривается передача систем ПВО, боеприпасов и другой помощи.

Парламент Швеции одобрил изменения в госбюджет, которыми предусматривается выделение Украине военной помощи на рекордную сумму. Речь идет о $287 миллионах.

Как сообщили на сайте шведского парламента, изменения в бюджет были предложены правительством страны. Предусматривается передача Украине систем ПВО, боеприпасов и другой помощи.

"Риксдаг (парламент Швеции – ред.) решил предоставить правительству полномочия выделить Украине оборонные материалы в 2022 году максимальной стоимостью 3 007 800 000 крон. Речь идет о системах противовоздушной обороны и боеприпасах к ним, бронированных автомобилях, личном снаряжении, в том числе зимних наборах для защиты тела, оборудовании для наведения пушек, обычных и камуфлированных палатках", – говорится в сообщении.

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В парламенте Швеции отметили, что депутаты провели все надлежащие процедуры и приняли официальное решение менее чем за два рабочих дня.

Военная помощь Украине

16 ноября 2022 года Координационная группа "Рамштайн-7" провела встречу. В результате Украине намерены предоставить системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию и зимнюю форму.

Кроме того, Финляндия передаст Украине новый пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро. Это будет уже десятый пакет военной помощи Украине.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную и противоракетную оборону и увеличить количество артиллерии. В связи с этим Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров.

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