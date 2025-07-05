Он подчеркнул, что надеется на "гибкость" США в этом вопросе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки вооружения для Украины. Как пишет Bloomberg, Рютте заявил, что надеется на "гибкость" США, чтобы обеспечить Украину ресурсами для самообороны.

Он отметил, что, очевидно, США должны убедиться, что запасы находятся на необходимом для них уровне, потому что это имеет решающее значение для коллективной обороны НАТО.

"В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны также убедиться, что Украина может двигаться вперед", - подчеркнул он.

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Учитывая явное нежелание России работать над прекращением огня, союзники должны "быть уверены", что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу", сказал Рютте.

Оружие США для Украины

Напомним, на этой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает поставки артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны в Украину, сославшись на слишком низкие запасы оружия, которые необходимы для защиты от других угроз безопасности.

Это решение совпало со значительной эскалацией российских авиаударов по Киеву и другим городам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить его возобновить поставки и продать Украине больше оружия. По данным источников, после разговора Трамп и Зеленский договорились об отдельной встрече профильных команд обеих стран для детального обсуждения вопросов противовоздушной обороны и в целом поставок вооружения.

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