Если хотите посадить огурцы в июле, нужно поторопиться и выбрать правильный сорт.

В середине лета большинство дачников уже наслаждается урожаем домашних корнишонов. Фермеры, кто не успел посеять семена весной или потерял саженцы из-за майских морозов, задаются вопросом - можно ли сажать огурцы в июле? Оказывается, это возможно, но при соблюдении пары нюансов.

Можно ли посеять огурцы в июле

Обычно лето в Украине характеризуется стабильным теплом, поэтому сажать корнишоны вполне безопасно. Самой лучшей всхожесть будет при выращивании и через рассаду, но сеять семенами тоже можно.

Впрочем, риски потерять урожай при такой затее повышаются. Если август будет пасмурным и холодным, кусты могут замерзнуть. Будьте готовы при прогнозировании заморозков накрыть посевы агроволокном. Можно дополнительно закалить семена в холодильнике перед посевом.

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Также летние огурцы сильнее страдают от засухи и хуже переносят отсутствие полива. Увлажнять их нужно по утрам и теплой водой. В остальном процесс выращивания не отличается от весеннего.

Когда можно сеять огурцы в июле

Если семена до сих пор не посажены, желательно посеять их как можно скорее. Не стоит затягивать до конца месяца, иначе плоды поспеют только в сентябре и могут замерзнуть. Впрочем, в теплице выращивать огурцы можно всё лето.

Также лучшие дни, когда сеять огурцы в июле, можно определить по фазе Луны. Многие фермеры верят в лунное влияние на растения. Посевной календарь календарь на июль 2025 советует такие даты - 1, 4-6, 8, 13-14, 19, 27, 29.

Какие огурцы можно посадить в июле

Июльская посадка может будет провальной, если сажать первые попавшиеся семена. Чтобы успеть собрать урожай до заморозков, сеять нужно скороспелые сорта с высокой устойчивостью к засухе. Идеально подойдут те, что плодоносят через 40 дней. Если посадить их, например, 10 июля, то уже 19 августа будут первые плоды.

Вот какие огурцы посадить в июле советуют дачники - все они быстро созревают:

Парижский корнишон - формирует небольшие аккуратные овощи, идеальные для засолки;

- формирует небольшие аккуратные овощи, идеальные для засолки; Меренга - один из самых ранних, полностью лишен горечи;

- один из самых ранних, полностью лишен горечи; Эколь - высокоурожайный и устойчивый к болезням;

- высокоурожайный и устойчивый к болезням; Бьорн - крупнее среднего и не боится перепада температур;

- крупнее среднего и не боится перепада температур; Амур - долго и стабильно плодоносит, неприхотливый;

- долго и стабильно плодоносит, неприхотливый; Кибрия - прекрасно подходит для транспортировки и оптовой коммерческой продажи, но прихотливей остальных сортов.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить огурцы для ускорения роста. Применяйте эти советы, чтобы быстрее собрать плоды.

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