Для внутренне перемещенных лиц ввели новые правила.

Внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на финансовую помощь от государства, в частности, на выплаты ВПЛ. С 1 июля 2025 года лиц из такой категории будут проверять дополнительно. Узнайте, кто может получать ВПЛ 2025, а кого лишат такой возможности.

Кто может претендовать на ВПЛ с 1 июля

Управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" адвокат Сергей Литвиненко в комментарии УНИАН объяснил, кто попадает под выплаты ВПЛ с 1 июля. По словам эксперта, статус внутренне перемещенного лица может получить гражданин Украины или иностранец, который был вынужден покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта, оккупации, нарушения прав или проявления насилия и т.д., и находится в нашей стране на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание. Главным условием, отмечает Литвиненко, является то, что гражданин не покидает территорию Украины, а ищет более безопасное место для проживания внутри страны.

Адвокат говорит, что понятие ВПЛ в Украине активно начали использовать с 2014 года, когда РФ захватила Крым, и началась антитеррористическая операция на Донбассе. С 2014 года статус ВПЛ могли получить лица, которые переехали из Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма.

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После того, как началось полномасштабное вторжение России (в 2022-м году - ред.), перечень регионов, жители которых могут получить статус ВПЛ, расширился. Согласно распоряжению Кабмина №204-р от 6 марта 2022 года, ВПЛ могут стать жители таких областей:

Волынской.

Днепропетровской.

Донецкой.

Житомирской.

Запорожской.

Киевской.

Киевской.

Луганской.

Николаевской.

Одесской.

Сумской.

Харьковской.

Херсонской.

Черниговской.

Литвиненко напомнил, что для лиц с таким статусом предусмотрены выплаты ВПЛ - совершеннолетним лицам ежемесячно выплачивают 2 тысячи гривен, а детям и совершеннолетним, которые имеют инвалидность - 3 тысячи гривен.

Кроме выплат, государство поддерживает лиц со статусом ВПЛ льготами в различных сферах общественной жизни. В том числе, лица с таким статусом до 23 лет могут бесплатно учиться в колледжах и высших учебных заведениях, получать социальные стипендии, их должны бесплатно обеспечивать учебниками и проживанием в общежитиях.

Еще, говорит адвокат, ВПЛ могут не выплачивать основную сумму ипотечного кредита и начисленных процентов, если жилье, к примеру, квартира, находится на временно оккупированной территории.

Кто может потерять выплаты ВПЛ с 1 июля

В постановлении Кабмина №376 четко указано, в каком случае могут отменить ВПЛ. С 1 июля 2025 года Минфин будет ежемесячно проверять, где находятся внутренне перемещенные лица. Если окажется, что человек за границей более трех месяцев (90 дней) без уважительных причин, то выплаты ВПЛ и сам статус для него могут быть аннулированы. После возвращения из-за границы украинцу или иностранцу при наличии соответствующего заявления выдадут справку об отмене статуса ВПЛ.

Это не будет касаться людей, которым нужно за рубежом лечить себя или детей, проходить стажировку, быть в командировке, ухаживать за больным несовершеннолетним ребенком, похоронить родственника, решить личные вопросы с судебными или правоохранительными органами. Цель поездки должна быть аргументирована документально. Если все будет сделано на законном уровне, человек может находиться за границей более 90 дней без потери статуса ВПЛ.

справка Сергей Литвиненко Управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс", адвокат Сергей учился в Национальной академии внутренних дел и Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В 2012-2021 гг работал на руководящих должностях в органах Государственной налоговой службы Украины. С 2021-го по 2023 год возглавлял практику банкротства, административного права и процесса в юридической фирме. Сейчас управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс".

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