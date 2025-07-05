Только на юге и юго-востоке будет +30° и чуть выше.

В субботу, 5 июля, украинцев ждет передышка от жары. В большинстве областей столбики термометров покажут +24°...+28°, только на юге и юго-востоке температура будет выше. Также в большинстве областей ожидается сухая погода с небольшой облачностью, а на востоке и юго-востоке местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет комфортная температура +25°...+26°, только на Закарпатье воздух прогреется до +29°. Без осадков.

На севере Украины днем также будет сухо, а столбики термометров покажут комфортные +24°...+25°.

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На востоке Украины сегодня пройдут дожди, местами с грозами. В Харьковской области будет около +25°, а в Донецкой и Луганской воздух прогреется до +31°.

Жителей центральных областей ждет преимущественно сухая погода с температурой +25°...+29°. Только на Полтавщине ожидаются небольшие дожди.

На юге Украины сегодня воздух прогреется до +28°...+34°. В Николаевской и Запорожской областях ожидаются дожди и грозы.

5 июля - праздник, приметы

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

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