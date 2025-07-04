Министр обороны Германии Писториус хочет увеличить количество военнослужащих со 180 000 до 260 000.

Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу, чтобы обучить больше резервистов и укрепить национальную оборону в связи с возможной агрессией России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим планом.

По их данным, добровольцев будут обучать выполнять простые задачи, такие как охранная служба, но, если желающих учиться окажется мало, правительство может рассмотреть возможность возвращения к военному призыву.

Отмечается, что министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить количество военнослужащих со 180 000 до 260 000. По словам источников, правительство надеется, что добровольная шестимесячная подготовка поможет удвоить достичь этих показателей и что некоторые из добровольцев продолжат военную службу.

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По словам источников, участники программы смогут расширить свою подготовку по вопросам внутренней безопасности, чтобы получить удостоверение водителя грузовика или пройти обучение на водителя танка. Также планируется строительство новых казарм, чтобы новобранцы могли учиться ближе к дому.

Издание пишет, что остается открытым вопрос о том, кого призовут на обязательную службу, если правительство не достигнет своих целевых показателей по добровольному набору.

Агентство напомнило, что Германия отменила обязательную военную службу в 2011 году.

НАТО усиливается на фоне российской угрозы

Как сообщал ранее УНИАН, Германия планирует закупить до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных усилий европейских стран по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что союзники попросили Германию предоставить Альянсу до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия. В случае одобрения этого заказа боевые машины и танки пойдут на оснащение этих сил.

Также министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявлял, что уже в течение пяти лет Россия может стать прямой угрозой для НАТО. Говоря о цели союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, глава Минобороны Италии заверил, что его страна уже предусмотрела некоторые положения в бюджете и что ресурсы не будут перенаправляться из бюджета системы здравоохранения или пенсий.

Кроме того, стало известно, что на фоне российской угрозы с 1 июля Дания начала призывать женщин в армию наравне с мужчинами. До этого датские женщины могли идти служить только добровольно. Изначально реформы по гендерному равенству в армии Дании планировали внедрить в начале 2027 года. Однако было принято решение о переносе на лето 2025-го.

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