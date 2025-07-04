Генштаб отмечает, что один из них поражен уже второй раз за текущую неделю.

Силы обороны нанесли успешные удары по двум штабам армии оккупантов в Донецкой области. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, 3 июля Силы обороны второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил рф на временно оккупированной территории Донецкой области.

Потери противника уточняются.

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Как отмечают в Генштабе, постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе.

Война в Украине - удары по россиянам

Как сообщал УНИАН, 1 июля Генштаб информировал, что накануне, 30 июня, Силы обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Отмечалось, что удар по этому пункту управления усложнит способность врага вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман обратил внимание, что ликвидация российских высокопоставленных военачальников мешает РФ реализовать свои планы на фронте. Он пояснил, что в армии, когда погиб какой-то командир, назначают исполняющего обязанности. Но новый человек должен еще разобраться в планах. Это усложняет работу подразделения.

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