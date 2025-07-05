Устройство, которое некоторым казалось бесполезным в наше время, может помочь узнать важное число.

Есть гаджет, который в наше время можно назвать "динозавром" – это калькулятор. У некоторых людей он ассоциируется со школьными или университетскими годами. Примечательно, что у некоторых таких устройств есть "секретная фишка" – не все знают, что значит кнопка M на калькуляторе.

На бухгалтерских гаджетах есть "пуговка", на которой написано MU (Mark-up). Она используется в том случае, если нужно узнать разницу между двумя числами в процентах. Иногда такая функция может быть достаточно полезна.

Что за кнопка на калькуляторе MU – как ее использовать

"Mark-up" можно использовать в том случае, если вы хотите узнать, на сколько процентов в магазине подешевел тот или иной товар. Например, вы видите, что старая цена была 3000 гривень, а новая теперь составляет 2500 грн.

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Чтобы узнать, на сколько же процентов подешевел товар, нужно вот что сделать:

Ввести новую цену.

Нажать "минус".

Ввести старую цену.

Нажать MU.

Теперь не такой непонятной должна казаться тема, что означают кнопки на калькуляторе, поскольку значение и важную функцию, наверное, самой "таинственной" вы уже знаете. После того, как вы нажмете на "M", устройство выдаст количество процентов, на которое цена снизилась.

В нашем случае получится такой пример: 2500 минус 3000, нажать MU, а получится – 16,7%.

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