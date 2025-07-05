Также под ударом было предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и аэродром Энгельс.

Этой ночью сразу несколько регионов России были атакованы беспилотниками, под ударом были военные аэропорты и важное для ВПК РФ предприятие.

В частности, беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область., где расположен военный аэродром Энгельс. Местные жители сообщали минимум о 8 взрывах, по крайней мере один беспилотник был сбит непосредственно над аэропортом.

Позже стало известно, что в результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове.

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В Воронежской области был атакован военный аэродром в Борисоглебске. Как сообщает тг-канал Exilenova+, снимки NASA firms после атаки БПЛА зафиксировали пожар на аэродроме.

Также беспилотники атаковали столицу Республики Чувашия Чебоксары. Возник пожар в районе завода по производству водогрейных котлов Vutherm. Также, как писала ASTRA, после атаки дронов полицейские перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс". Это предприятие производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Атаки на Россию - новости

4 июля украинские дроны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергиев Посад, Московская область РФ). Это предприятие производит термобарические боевые части для БПЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

А перед этим, в ночь на 3 июля, Украина нанесла удар по АО "Энергия" (Елец, Липецкая область), которое занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для универсальных модулей планирования и коррекции.

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