Ученые узнали, какое событие привело к пермско-триасовому массовому вымиранию.

Около 252 миллионов лет назад почти все формы жизни на Земле были уничтожены. Это событие, известное как пермско-триасовое массовое вымирание, или Великое вымирание, стало самым катастрофическим исчезновением многих форм жизни в истории нашей планеты. Недавно ученые узнали, что стало ее причиной. Об этом пишет DailyGalaxy.

Пермско-триасовое массовое вымирание ознаменовало конец палеозойской эры и привело к вымиранию почти 94% морских видов и 70% наземных позвоночных. Также в тот период серьезному сокращению подверглись тропические леса, жизненно важные для углеродного цикла Земли. Новое исследование пролило свет на то, что привело планету к такому состоянию.

Оказалось, что пермско-триасовое вымирание было вызвано мощным извержением вулкана на территории современной Сибири. Его результатом стал выброс в атмосферу огромного количества расплавленной породы и углекислого газа. Этот выброс парниковых газов вызвал быстрое глобальное потепление, во время которого температура на поверхности Земли повысилась на целых 6-10 °C . Поскольку условия слишком быстро менялись, многие формы жизни не смогли к ним адаптироваться, что привело к массовому вымиранию.

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Отмечается, что в прошлом много извержений вулканов приводило к климатическим изменениям, однако обычно равновесие восстанавливалось в течение 100 000-1 000 000 лет. Однако во время пермско-триасового вымирания температура Земли оставалась высокой примерно пять миллионов лет, а это гораздо дольше, чем в других случаях.

Одним из главных выводов этого нового исследования является роль тропических лесов Земли. Отмечается, что когда-то имели решающее значение в регулировании углеродного цикла планеты. Эти леса, богатые торфяниками и густой растительностью, поглощали углекислый газ из атмосферы, помогая стабилизировать климат. Однако из-за быстрого повышения температуры тропические леса не смогли выжить. Окаменелости свидетельствуют, что эти некогда полные жизни участки земли были полностью уничтожены.

Потеря этих лесов стала критической. Поскольку растения жизненно важны для удаления углекислого газа из атмосферы, то с исчезновением этих лесов эффективность цикла органического углерода Земли резко снизилась, что помешало планете восстановиться. Это привело к длительным тепличным условиям.

В исследовании рассказывается, как низкорослые растения, достигавшие максимум 20 см в высоту, начали доминировать в ландшафте. Они были значительно менее эффективными в поглощении углерода, чем предыдущие лесные экосистемы.

Земля после этого восстанавливалась очень медленно. Высшие растения возвращались в течение примерно пяти миллионов лет, но их способность регулировать углекислый газ в атмосфере оставалась ограниченной по сравнению с лесами прошлого.

Используя недавно разработанную модель углеродного цикла под названием SCION, исследователи обнаружили, что климат оставался замкнутым в суперпарниковом состоянии из-за снижения первичной производительности опустошенных экосистем. Только когда растения возобновили свою деятельность по поглощению углекислого газа, климат Земли начал стабилизироваться.

Другие открытия о Земле

Как сообщал ранее УНИАН, самые древние части нашей планеты можно увидеть в Канаде. Ученые исследовали горные породы, выступающие на поверхность на севере провинции Квебек, вдоль побережья Гудзонова залива, и пришли к выводу, что возраст некоторых пород в этом регионе составляет 4,16 миллиарда лет, что позволяет заглянуть в само начало истории Земли.

Также писали об обнаруженном на глубине 644 км под Землей океане, который может переписать историю планеты. Этот скрытый водный резервуар, хранящийся в редком минерале под названием рингвудит, бросает вызов предыдущим представлениям о том, сколько воды удерживает планета. Теперь ученые считают, что недра Земли содержат столько же воды, сколько все поверхностные океаны вместе взятые, и что наконец-то появились доказательства непрерывного круговорота воды не только на поверхности, но и по всей Земле.

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