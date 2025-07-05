Трамп отметил, что обсуждал с Путиным вопрос санкций.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что его отношение к России "жестче, чем к любой другой стране".

"Я жестче с Россией, чем с Ираном. Чем с любой другой страной. Мы много обсуждали вопросы санкций, и он понимает причины, по которым они могут быть введены", - заявил Трамп.

Он также заявил, что до сих пор Путину удавалось справляться с санкциями, и назвал его "профессионалом".

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"Да, мы действительно немало говорили о санкциях. Не сказал бы, что он в восторге от них. Но, знаете ли, ему удавалось как-то с ними справляться. Но это были санкции Байдена, а мои довольно жесткие. Вполне возможно, что их все-таки введут в будущем", — добавил Трамп.

Он также признал, что Путин "похоже, хочет идти до конца и просто убивать людей".

Трамп и Россия

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что он очень разочарован после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что глава Кремля не выглядит как человек, который хотел бы завершить войну против Украины.

В ответ на это в Кремле заявили, что "очень внимательно" относятся ко всем заявлениям Трампа. При этом добавили, что пока Москва якобы вынуждена продолжать войну против Украины, так как решение конфликта политико-дипломатическими средствами пока невозможно.

С начала второго срока президента Трампа США не вводили новых санкций против России. Некоторые ограничения даже были смягчены.

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