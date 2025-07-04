В Defense Express сразу отвергли вариант, что Германия снова передаст свои системы.

Если Германия, которая взялась договориться о новых системах Patriot для Украины, закажет их у США, то ждать батареи придется годы. Об этом пишут эксперты Defense Express.

В частности, они попытались ответить на вопрос, как быстро могут быть реализованы возможные договоренности, и, по их мнению, ответ зависит от того, какой механизм будет выбран.

В Defense Express сразу отвергли вариант, что Германия снова передаст свои Patriot Украине, ведь страна уже предоставила нам три батареи, после чего у Бундесвера их осталось девять.

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"При этом, как минимум, не все они умеют использовать противоракеты MSE (еще есть CRI), а потому для них планируется закупить пакеты для модернизации", - отметили эксперты.

Если же Берлин закажет для Украины новые Patriot по стандартной процедуре, когда заключается контракт, который согласовывается на уровне правительств, после чего начинается производство, то речь идет о годах, говорят в Defense Express. При этом показательным считают решение Греции закупить не американские Patriot, а Barak MX, а Barak MX от Israel Aerospace Industries.

"И это несмотря на то, что греческие вооруженные силы имеют в строю шесть батарей Patriot в версии PAC-2. То есть логичным решением является модернизировать имеющиеся и закупить дополнительные. Но вместо этого образуется зоопарк. А причина этого, как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис то, что очередь на Patriot сейчас 4-5 лет", - пояснили аналитики.

Второй возможный вариант покупки Patriot для Украины, говорят они, - это перераспределить уже законтрактованные системы, ведь Германия в 2024 году двумя контрактами от 21 марта и 11 июня в целом на 2,4 млрд долларов заказала 8 батарей Patriot в версии PAC 3+. Возможный срок поставки первого ЗРК, как утверждают в немецком министерстве обороны, - 2026 год, а продолжаться они должны, сообщают эксперты, до 2028-го.

Учитывая это, предполагают они, в Германии могут дозаказать для себя две дополнительные батареи, которые, очевидно, Бундесвер получит не ранее 2029-го, и передать имеющиеся два ЗРК, как только будут получены новые от США по предварительному заказу 2024 года.

В то же время эксперты обратили внимание на то, что, кроме батарей Patriot, очень нужны ракеты к ним:

"Потому что сейчас в Lockheed Martin собирают по 600 ракет MSE в год, а в Raytheon - 240 GEM-T. Но как раз последние должна с сентября 2026 года производить сама Германия на совместном предприятии MBDA и Raytheon - COMLOG".

Проблемы с ПВО в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой договоренности с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, страны будут работать над усилением защиты украинского неба. Об этом стало известно после разговора двух лидеров 4 июля. По поводу этого он добавил, что "договорились о соответствующей встрече наших команд".

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак объяснил, можно ли построить "Железный купол" над Украиной. С этим, по его словам, есть две проблемы. Во-первых, это высокотехнологичное решение, во-вторых - дорогое. Он выразил сомнение в том, что Украина на текущем этапе самостоятельно могла бы воплотить его в жизнь.

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