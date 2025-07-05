В ближайшие дни в Барселоне ожидают волну 50-градусной жары.

Глобальное потепление оказывает все более значительное влияние на погоду в Европе, и в некоторых странах лето становится по-настоящему невыносимым. О погодных проблемах конкретно Испании пишет издание The Olive Press.

Так, испанский метеоролог Марио Пиказо предупреждает, что в ближайшие дни температура в Барселоне может достичь 50 градусов Цельсия в тени.

"Это сценарий, к которому готовится город Барселона, стремясь предусмотреть ситуации экстремальной жары, которые могут повлечь отключение электроэнергии, нарушение городской мобильности или ограниченный доступ к лекарствам, среди других последствий", - говорит он.

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Эксперт отметил, что жара усиливается особенно заметно в городской среде. Это явление известно как городские тепловые острова.

"Асфальт на улицах и дорогах, вместе со зданиями, удерживает тепло и добавляет несколько градусов к уже и так высоким температурам из-за прихода теплых воздушных масс, что является распространенным явлением летом", - объясняет синоптик.

Пиказо объясняет "все более жаркое и душное" лето в Барселоне и других средиземноморских городах в том числе и повышением температуры моря, что в свою очередь приводит к повышенной влажности воздуха. А во влажном воздухе жара, как известно, переносится еще тяжелее.

Учитывая это, городской совет Барселоны разрабатывает "План жары" с бюджетом в 11,6 млн евро до 2035 года. План предусматривает увеличение количества "климатических укрытий" для нужд перегретого приморского города.

"Намерение заключается в постепенном внедрении всего, что было установлено или получено из этого опыта. Город все чаще сталкивается с экстремальными волнами жары, которые, как правило, длятся дольше", - сказал Пиказо.

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