Он подчеркивает, что Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Швеции, отметил, что российские пропагандисты уже обсуждают в эфире государственного телевидения, как Россия оккупирует их остров Готланд.

Об этом он сказал в своей речи к Риксдагу Швеции, которая была обнародована в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Современная Европа, которая стала наконец мирной, строится на четких принципах. А именно: не может быть силового пересмотра границ. И каждый народ имеет право самостоятельно выбирать собственное будущее без диктатуры, без принуждения, без оккупации. Благодаря этим двум принципам мы в Европе имели беспрецедентную эру сотрудничества, спокойствия, уверенности. Мы имели ее, пока руководство России не решило, что якобы может перемещаться во времени. Якобы может отменить 21-й век. Якобы может действовать, как в старые времена тоталитарных идеологий", - сказал президент.

Он подчеркнул, что, если бы Украина не устояла, не смогла защититься, то это означало бы, что проиграло все то, что ценят современные люди, любые свободные люди любого государства.

"Это означало бы, что все соседи России в опасности. Это означало бы, что вы в опасности, потому что только море отделяет вас от этой агрессивной политики этого государства. А российские пропагандисты уже обсуждают в эфирах государственного телевидения России, как РФ оккупирует, в частности, и ваш остров Готланд. И как будет удерживать его под своим контролем десятилетиями. Показывают это россиянам на карте, демонстрируют направления наступления. Вы спросите, с какой это целью. Говорят, что для России будет выгодным разместить на Готланде противовоздушную оборону и военную базу для прикрытия захвата государств Балтии", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу.

"РФ рассчитывает уничтожать свободу дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности", - сказал президент.

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